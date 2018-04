Début du graphique (passez à la fin) Blainville Brossard St-Eustache Panellinios Repentigny Montréal-Nord Mont-Royal-Outremont Lakeshore

À l'approche de la Coupe du monde de la FIFA, nous vous présentons huit équipes de soccer d'élite du Grand Montréal. Dans les prochaines semaines, ces jeunes de 13 à 17 ans vous invitent à les découvrir et partagent avec vous leur passion pour le soccer, via les réseaux sociaux.

Le 9 juin, un jury composé de Patrice Roy, de Michel C. Auger, de Marie-France Bazzo et d'un joueur de l'Impact de Montréal décernera un prix à l'équipe qui se sera le plus illustrée sur sa page Facebook. Le prix : une séance d'entraînement avec des joueurs de l'Impact. Venez les voir, venez les encourager!