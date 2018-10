La province a décidé d'éliminer le test écrit de connaissances, qui était obligatoire pour les personnes âgées de plus de 80 ans qui souhaitaient conserver le droit de conduire un véhicule. Il sera remplacé par un nouveau processus, que le ministère des Transports qualifie de « plus court et plus simple ».

Les nouvelles exigences incluent un examen de la vue, un examen du dossier de conduite et la participation à une séance de formation de groupe.

Deux exercices de sélection en classe seront aussi obligatoires. Ils permettront de cibler les conducteurs qui devraient spécifiquement se soumettre à des tests plus approfondis, notamment des tests médicaux et pratiques.

Voici un exemple de question publié sur le site du ministère des Transports : 1. Sur une feuille de papier séparée, tracez un grand cercle.

2. Inscrivez tous les chiffres nécessaires pour lui donner l'aspect d'une face d'horloge.

3. Tracez les aiguilles de l'horloge comme s'il était onze heures et dix.

4. Lorsque vous avez terminé, arrêtez.

Ces mesures sont entrées en vigueur lundi. Elles visent seulement les conducteurs de plus de 80 ans qui désirent renouveler leur permis de conduire.

Situation au Québec

Le président de la Table québécoise de la sécurité routière, Jean-Marie de Koninck, affirme que les aînés sont sous-représentés par rapport aux accidents qui surviennent dans la province. Il explique que les personnes âgées détiennent 15 % des permis de conduire québécois, mais qu'ils causent seulement 10 % des accidents.

Les jeunes, au contraire, sont surreprésentés. M. de Koninck explique qu'ils possèdent 10 % des permis, mais qu'ils sont responsables de près du quart des accidents avec blessés graves ou décès.

Par contre, le président de la Table québécoise sur la sécurité routière souligne que ces chiffres cachent une autre réalité : les aînés conduisent beaucoup moins que les jeunes. En matière de kilomètres parcourus, la situation a donc tendance à s'inverser. Les personnes âgées deviennent plus à risque de causer des décès.

Au Québec, les conducteurs de plus de 75 ans doivent donc obtenir l'approbation de leur médecin pour renouveler leur permis de conduire.

Toutefois, en raison du vieillissement de la population, Jean-Marie de Koninck croit que le Québec pourrait s'inspirer de l'Ontario et de ses nouvelles mesures.

Il va falloir en venir à des mesures comme ça. On a une population vieillissante, le problème ne va faire que s'aggraver. Jean-Marie de Koninck, président de la Table québécoise de la sécurité routière

M. de Koninck souligne toutefois que même si son organisme est à la recherche des meilleures méthodes possibles, la conduite chez les aînés demeure une problématique complexe et que plusieurs facteurs doivent être pris en considération.