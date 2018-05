« Tous les groupes armés illégaux doivent être désarmés; tous les bâtiments occupés illégalement doivent être restitués à leurs propriétaires légitimes; toutes les rues, places et autres lieux publics dans les villes ukrainiennes doivent être libérés », soutiennent les participants aux pourparlers de Genève dans leur déclaration commune.

« Une amnistie sera accordée aux manifestants et à ceux qui auront quitté les bâtiments et autres lieux publics et déposé les armes, à l'exception de ceux qui seront jugés coupables de crime capital », ajoutent les représentants de Washington, Bruxelles, Kiev et Moscou.

Des observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) devront aider les autorités ukrainiennes et les communautés locales à se plier aux conditions de l'entente.

Cet accord suspend, pour l'instant, les sanctions économiques que l'Occident s'apprêtait à infliger à la Russie en cas d'échec des pourparlers.

Le secrétaire d'État américain John Kerry a toutefois indiqué que si Moscou ne respecte pas l'entente, « nous n'aurons d'autre choix que d'infliger de nouveaux coûts à la Russie ».

Quelques heures plus tard, le président américain Barack Obama a dit n'avoir aucune certitude que l'accord sur l'Ukraine sera appliqué, et qu'il y aurait de nouvelles sanctions s'il n'y a pas véritablement d'avancée après l'accord.

La Russie a le droit d'intervenir en Ukraine, selon Poutine

Le président russe, Vladimir Poutine, sur un plateau de télévision. Photo : PC/Alexei Nikolsky

Considérant la gravité de la situation et le recours par le gouvernement ukrainien à son armée pour repousser les militants séparatistes prorusses, le président Poutine a déclaré qu'il avait tout à fait le droit d'envoyer des troupes dans l'est de l'Ukraine pour « protéger » les populations russophones.

Se disant très préoccupé par la sécurité des populations russophones de l'est de l'Ukraine au lendemain d'une fusillade qui a fait 3 morts et 13 blessés, à Mariupol, Vladimir Poutine a exigé de Kiev des garanties de respect des droits des russophones d'Ukraine.

Le chef d'État russe a fait ces déclarations lors d'une émission de télévision où il a longuement répondu aux questions de journalistes et de citoyens sur la situation en Ukraine. Le président a accusé du même souffle les dirigeants ukrainiens de commettre un « crime grave » en utilisant l'armée pour repousser les militants prorusses dans l'est de l'Ukraine.

Le président russe a cependant ajouté espérer ne pas avoir à déployer des troupes en Ukraine. Il a ajouté toujours croire au dialogue pour dénouer cette crise.

Les mystérieux soldats de Crimée étaient bel et bien russes, admet Poutine

Des hommes armés encerclent une base militaire ukrainienne près de Simferopol, en Crimée. Photo : AFP/AFP/GENYA SAVILOV

Fait étonnant, le président Poutine a admis pour la première fois, au cours de cette émission de télévision, qu'il avait bel et bien envoyé des soldats russes en Crimée dans les semaines précédant son annexion à la Fédération de Russie.

Vladimir Poutine avait toujours nié jusqu'ici que les mystérieux soldats déployés par dizaines de milliers en Crimée étaient issus de l'armée russe.

Notre correspondant Jean-François Bélanger, qui est dans l'est de l'Ukraine, a suivi le discours prononcé par le président russe, Vladimir Poutine, et ses réactions.

Début du graphique (passez à la fin) Drapeau ukrainien géant, manif pour unité de l'#Ukraine #Donetsk Via @PaulSonne: pic.twitter.com/VrASLSZaDD @RadioCanadaInfo — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Rassemblement de manifestants pour l'unité de l'#Ukraine à Donetsk. pic.twitter.com/EQc4gK0T9j — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Rassemblement de manifestants pour l'unité de l'#Ukraine à Donetsk. pic.twitter.com/GUQLoXrCga — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Rassemblement de manifestants pour l'unité de l'#Ukraine à Donetsk. pic.twitter.com/WQxUFMXJDq — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Rassemblement de manifestants pour l'unité de l'#Ukraine à Donetsk. pic.twitter.com/6JUKMrepVi — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Rassemblement de manifestants pour l'unité de l'#Ukraine à Donetsk. pic.twitter.com/VrDTiFMtWw — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Rassemblement de manifestants pour l'unité de l'#Ukraine à Donetsk. pic.twitter.com/TZh643YF2j — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Rassemblement de manifestants pour l'unité de l'#Ukraine à Donetsk. pic.twitter.com/kpSDeCq0R1 — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) L'interdiction d'entrer en #Ukraine pour les hommes russes risque de priver Radio-Canada de son cameraman ici... — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Les autorités à Kiev annoncent interdire l'entrée d'adultes russes de 16 à 60 ans sur le territoire de l'#Ukraine @RadioCanadaInfo — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) En direct à la TV russe, #Poutine avoue pour la première fois que les hommes en vert en Crimée étaient des soldats russes. @RadioCanadaInfo — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) #Poutine à la TV veut des garanties pour les droits des russophones dans l'est de l'#Ukraine @RadioCanadaInfo — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) #Poutine dit vouloir éviter d'envoyer l'armée russe dans l'est de l'#Ukraine mais le fera si nécessaire. #Russie @RadioCanadaInfo — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) La longue session de questions réponses télévisée de Vladimir Poutine se termine après 4 heures en direct #Russie #Ukraine @RadioCanadaInfo — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Militants séparatistes pro-russes sur les barricades à Donetsk suivent en direct Poutine à la télé. @RadioCanadaInfo pic.twitter.com/9Q4Wh3gD8x — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Militants séparatistes pro-russes sur les barricades à Donetsk suivent en direct Poutine à la télé. @RadioCanadaInfo pic.twitter.com/whY7K8LqH9 — J-Francois Belanger (@belangerjf) 17 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Tensions soutenues dans l'est de l'Ukraine

Pendant ce temps, la situation demeure très tendue en Ukraine au lendemain de la mort de trois séparatistes prorusses abattus par les forces ukrainiennes dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une tentative pour prendre une base de la garde nationale ukrainienne dans la ville de Marioupol, près de la mer d'Azov. Treize autres séparatistes prorusses ont été blessés lors de l'assaut.

Les séparatistes ont pris le contrôle de l'administration municipale de Marioupol et de bâtiments officiels dans une dizaine d'autres villes de l'est du pays.

Par ailleurs, la compagnie aérienne russe Aeroflot a annoncé jeudi avoir reçu un « avis officiel » du gouvernement ukrainien interdisant l'entrée sur son territoire à tout homme russe âgé de 16 à 60 ans.