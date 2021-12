Des Franco-Torontois craignent la réélection de Rob Ford

L'ancienne présidente du comité français de Toronto, Clarisse Ngana, cite l'exemple de la dissolution, peu après l'arrivée au pouvoir de M. Ford, de son groupe, ainsi que d'autres comités consultatifs, pour des raisons d'économie budgétaire.

Un autre comité francophone a été formé l'an dernier, mais son budget est incertain.

Mme Ngana a affirmé en entrevue à la Presse canadienne que le maire « n'a jamais cru aux francophones ».

Interrogé par Radio-Canada au sujet de l'idée de rendre Toronto bilingue comme Ottawa, Rob Ford avait écarté cette possibilité après son élection, répondant simplement qu'il « ne parle pas français ».

Cela dit, même l'ardent défenseur du comité français, le conseiller municipal Peter Milczyn, a affirmé dans le passé que le groupe devait faire plus pour justifier son budget.

Pour sa part, Richard Kempler, qui souhaite créer une Maison de la francophonie à Toronto, affirme que « pour Rob Ford, le français est la 16e langue parlée à Toronto », dépassé par le mandarin et l'hindi notamment.

« Il oublie, dit-il, le côté fondateur. »

La francophonie torontoise :

La Ville Reine compte environ 60 000 francophones et un demi-million de francophiles.

Plusieurs écoles françaises y existent, en plus de quelques journaux et stations de radio et de télé francophones.