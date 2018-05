La colonne de blindés ukrainiens avait pris position à Kramatorsk dans le but de reprendre le contrôle d'un aérodrome militaire contrôlé par des militants prorusses. La colonne a été bloquée par un groupe de manifestants cagoulés et armés, portant des uniformes sans insignes. Les six blindés saisis sont ensuite arrivés à Slaviansk en arborant le drapeau russe, accueillis en héros par les habitants de ville.

Le reste de la colonne, bloquée à Kramatorsk, a passé de longues heures à confronter les manifestants. Les soldats de ces quinze autres blindés ont fini par déposer les armes.

Dans les rangs ukrainiens, les soldats au regard fermé, assis ou couchés sur leurs véhicules, ne semblaient pas très enthousiastes à l'idée de combattre leurs concitoyens dont certains, prorusses, leur ont apporté de l'eau et des vivres mercredi matin.

Jean-François Bélanger à Kramatorsk

Notre correspondant rend compte de la situation à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, où des militaires ont été déployés. Comme il a pu le constater, les militaires ne semblent pas souhaiter faire usage de leurs armes.

Début du graphique (passez à la fin) Blindés ukrainiens toujours bloqués par des citoyens au sud de #Kramatorsk #Ukraine @RadioCanadaInfo pic.twitter.com/E4NnuyvyBS — J-Francois Belanger (@belangerjf) 16 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Hélicoptère de combat ukrainien Hind au dessus de nos têtes près de Kramatorsk. #Ukraine @RadioCanadaInfo pic.twitter.com/c4LWthkGRR — J-Francois Belanger (@belangerjf) 16 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Colonne de blindés ukrainiens bloqués par des citoyens pro-Russes au sud de #Kramatorsk #Ukraine @RadioCanadaInfo pic.twitter.com/fZu4UWV41G — J-Francois Belanger (@belangerjf) 16 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Les citoyens pro-russes offrent des vivres et de l'eau aux soldats ukrainiens près de Kramatorsk. @RadioCanadaInfo pic.twitter.com/bJvXhe9UYT — J-Francois Belanger (@belangerjf) 16 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Sit-in citoyen pro-russe devant les tanks de l'armée ukrainienne près de . #Ukraine @RadioCanadaInfo pic.twitter.com/qbdsB1P5i8 — J-Francois Belanger (@belangerjf) 16 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Discussion entre un soldat ukrainien et un habitant local: on ne peut pas baisser les armes mais vous pouvez nous empêcher d'avancer. — J-Francois Belanger (@belangerjf) 16 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) L'hélicoptère de l'armée ukrainienne survolant la colonne de tanks bloqués semble vouloir s'assurer qu'ils restent loyaux. @RadioCanadaInfo — J-Francois Belanger (@belangerjf) 16 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) En parlant aux soldats ukrainiens bloqués près de Kramatorsk, il est clair qu'ils n'ont pas envie de se battre contre d'autres ukrainiens. — J-Francois Belanger (@belangerjf) 16 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Colonne de blindés ukrainiens bloqués par des citoyens pro-Russes au sud de #Kramatorsk #Ukraine @RadioCanadaInfo pic.twitter.com/uGGD2NUTjp — J-Francois Belanger (@belangerjf) 16 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Colonne de blindés ukrainiens bloqués par des citoyens pro-Russes au sud de #Kramatorsk #Ukraine @RadioCanadaInfo pic.twitter.com/fIkUCIorp8 — J-Francois Belanger (@belangerjf) 16 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Colonne de blindés ukrainiens bloqués par des citoyens pro-Russes au sud de #Kramatorsk #Ukraine @RadioCanadaInfo pic.twitter.com/vxm1ZFVyg5 — J-Francois Belanger (@belangerjf) 16 avril 2014 Fin du graphique (passez au début)

Près de Marioupol, d'autres manifestants prorusses ont tenté de prendre une base de la garde nationale ukrainienne. Selon le ministère de l'Intérieur, les militants voulaient que la garde nationale se range de leur côté. Les soldats de la base ont dû tirer en l'air pour les repousser.

Dans la ville industrielle de Donetsk, les séparatistes prorusses se sont emparés de l'hôtel de ville.

Aucun affrontement direct n'a été rapporté jusqu'ici dans l'est de l'Ukraine entre les séparatistes prorusses et les troupes gouvernementales ukrainiennes, qui se contentent pour le moment de démonstrations de forces.

Ces démonstrations de force surviennent à quelques heures de la rencontre quadripartite qui doit se tenir à Genève afin de dénouer l'impasse. L'Ukraine, la Russie, les États-Unis et l'Union européenne devraient y participer.

Devant l'escalade qui ne semble pas vouloir se résorber, les États-Unis ont indiqué qu'ils préparaient « activement » de nouvelles sanctions à l'attention de la Russie.

Qui sont les « hommes verts »?

Surnommés « hommes verts » par les Ukrainiens, les paramilitaires séparatistes seraient en fait des soldats d'élite russes, selon la version de Kiev et des Occidentaux. Ils avaient également été aperçus en Crimée avant le rattachement de la péninsule à la Russie en mars dernier.

Un seul de ces manifestants a accepté de s'adresser aux journalistes et affirme être un déserteur de l'armée ukrainienne et avoir fait partie des volontaires en Crimée.

De son côté, Moscou affirme n'avoir envoyé ni soldats ni agents en Ukraine.

Selon l'OTAN, quelque 40 000 hommes de l'armée russe seraient massés à la frontière de l'Ukraine. Le secrétaire général de l'Alliance, Anders Fogh Rasmussen, a d'ailleurs annoncé un renforcement des mesures de défense aérienne, maritime et terrestre dans l'est de l'Europe.

Bras de fer

Les manifestants prorusses demandent à ce que l'est de l'Ukraine soit rattaché à la Russie, ou à tout le moins, que l'Ukraine s'engage dans une fédéralisation de son système. Kiev a déjà accepté de donner davantage d'autonomie aux régions, mais refuse d'aller jusqu'à la fédéralisation.

C'est à l'Ukraine, au gouvernement ukrainien et au peuple ukrainien de décider sur ces questions. Nous n'allons pas discuter avec la Russie les développements internes de l'Ukraine. Andrïï Dechtchitsa, chef de la diplomatie ukrainienne

La Russie, qui ne reconnaît pas le gouvernement pro-occidental arrivé au pouvoir à Kiev après la destitution du président Viktor Ianoukovitch le 22 février, accuse le nouveau pouvoir de violer la Constitution du pays en envoyant des troupes contre les séparatistes prorusses.

Kiev, de son côté, accuse Moscou « d'exporter le terrorisme sur son territoire » dans le but d'annexer des parties de son territoire national.

Ce bras de fer s'est transporté au Conseil de sécurité de l'ONU mercredi, quand est venu le temps de discuter d'un rapport onusien sur les droits de l'homme en Ukraine. Le rapport indiquerait qu'il n'y a pas eu d'attaques systématiques à l'endroit des populations russophones en Ukraine, rendant caduques les déclarations russes voulant que ces populations doivent être protégées du nouveau gouvernement ukrainien.

Moscou a qualifié le rapport de « partial », soulignant « le risque d'une vraie guerre civile » en Ukraine.