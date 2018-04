Fabio Belli a été élu au conseil municipal de Sudbury en 2010.

Il avait eu une crise cardiaque au mois de novembre dernier et avait suspendu ses activités de conseiller pendant quelques mois. Il était retourné au travail en janvier promettant de faire attention ce qu'il mangerait. La semaine dernière, lors d'une réunion du conseil municipal il avait dit avoir perdu beaucoup de poids et qu'il se sentait bien.

Le conseiller municipal, Ron Dupuis, connaissait Fabio Belli avant son élection et l'avait même encouragé à se présenter. « Nous aimions parler hockey. Il était tout simplement un être humain formidable et très passionné par ce qu'il faisait », dit-il.

Rachelle Niemala préside le réseau d'action communautaire dans le quartier que Fabio Belli représentait. Elle raconte qu'il faisait tout son possible pour répondre aux courriels et aux appels téléphoniques des résidents en moins de quatre heures et y arrivait très souvent, même quand il était en vacances. « Même s'il parlait avec un résident qui n'était pas d'accord avec lui, il essayait toujours de faire en sorte que cette personne soit heureuse et satisfaite », dit-elle.

Fabio Belli est né et a grandi à Sudbury et est diplômé du collège St-Charles et du collège Cambrian. Il a cofondé le tournoi de soccer Panhellenic et fondé les compagnies d'articles de sport, Just Soccer et BMI apparel. Il était aussi très souvent présent aux matchs de hockey des Wolves de Sudbury.