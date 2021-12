Rob Ford vole la vedette aux Maple Leafs

Prenez note que cet article publié en 2014 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le conseiller municipal et chef du budget, Frank Di Giorgio, a dit dimanche que le maire a eu deux interactions avec le service de sécurité du Centre Air Canada.

Il raconte que dès qu'ils sont arrivés sur place, la foule s'est agglutinée autour du maire pour prendre des photos avec lui. « Rob est un peu comme une vedette [...] Les gens s'agglutinent autour de lui partout où il va », a dit Frank Di Giorgio. « Les gardiens de sécurité lui ont demandé d'aller dans les gradins pour éviter la foule », a-t-il ajouté.

La présence de Rob Ford au match a aussi enflammé les réseaux sociaux.

À un moment donné, le maire et le conseiller municipal ont quitté leurs sièges et selon Frank Di Giorgio, Ford a insisté pour aller dans la loge des directeurs. Cependant, la sécurité l'en a empêché. « Le personnel a dit qu'il y avait un événement spécial et que Rob Ford ne pourrait pas y entrer », a expliqué Frank Di Giorgio.

Le conseiller municipal raconte que Rob Ford avait l'impression qu'il ne pouvait pas aller dans cette loge parce qu'il avait voté contre un financement de 10 millions de dollars de la Ville pour agrandir le stade BMO Field de Maple Leafs Sports and Entertainment.

Même si certains ont suggéré sur les réseaux sociaux que le maire semblait avoir bu de l'alcool Frank Di Giorgio dit que le maire « semblait correct ». « Je ne l'ai pas vu boire quoi que ce soit pendant que j'étais avec lui. Je l'ai retrouvé avant 18 h. Je l'ai retrouvé à l'hôtel de ville et il ne buvait pas quand il est arrivé », a-t-il affirmé.

Lorsque Rob Ford était conseiller municipal en 2006, il lui avait été demandé de quitter le Centre Air Canada pendant un match parce qu'il était trop agité et proférait des obscénités. Il s'était plus tard excusé et avait dit qu'il avait trop bu avant de se rendre au match.