20 ans après : dix moments qui ont changé la vie et la carrière de Kurt Cobain

Il y a 20 ans s'éteignait une des voix les plus reconnues des années 90. Icône d'une génération, Kurt Cobain a marqué le cours de l'histoire du rock. Voici un retour en arrière dans la vie et la carrière du leader de Nirvana.

1990 - Dave Grohl, l'élément qui manquait jusque-là à Nirvana

En septembre, Kurt Cobain et Krist Novoselic (basse) rencontrent Dave Grohl. L'arrivée du nouveau batteur marquera un tournant dans la carrière du groupe. Grohl participera à la transformation du son du groupe, accessible, du moins pour l'album Nevermind, à un plus large public.

1990 - Nirvana s'engage sur la voie du succès

Quelques mois plus tard, insatisfait de sa collaboration avec l'étiquette locale de Seattle Sub PoP Records, Nirvana se joint au poids lourd de l'industrie musicale américaine, Geffen/DGC. Une association qui propulsera le groupe vers la célébrité.

1991 - Smells like teen spirit, chanson d'une génération

Peu de clips ont atteint une telle notoriété. Comme Thriller de Michael Jackson en 1983, Smells like teen spirit a marqué son époque, devenant l'emblème du groupe, d'un genre musical (le grunge) et d'une génération.

1992 - Quand Nirvana détrône le roi de la pop

Une année déterminante pour Nirvana et Kurt Cobain. En janvier, l'album Nevermind détrône Dangerous de Michael Jackson et atteint le premier rang du palmarès Billboard. On pourra lire dans les pages du magazine : « Nirvana est un des rares groupes à avoir obtenu un succès critique, l'attention des radios commerciales, le respect de l'industrie et l'écoute des radios universitaires et alternatives. »

Michael Jackson en 1992. Photo : GI / Thierry Salliou

1992 - Courtney Love, pour le meilleur et pour le pire

En février, Kurt Cobain épouse Courtney Love. L'influence qu'elle aura sur la vie et la carrière de Cobain fera couler beaucoup d'encre. Les circonstances entourant la mort du chanteur nourriront les spéculations à l'égard de la chanteuse.

Courtney Love en 1995. Photo : GI / Frank Micelotta

1992 - Couverture du Rolling Stone

En avril, le groupe obtient sa première couverture du magazine Rolling Stone, un passage obligé vers la célébrité pour tous les groupes rock américains.

Nirvana, sur la couverture du magazine Rolling Stone en avril 1992. Photo : Rolling Stone

1992 - Naissance de Frances Bean

En août, Courtney Love donne naissance à Frances Bean Cobain, la fille unique de Kurt Cobain. Sur une pierre commémorative du Kurt Cobain Memorial Park, à Aberdeen (ville natale du chanteur), on peut lire les mots suivants prononcés par Cobain : « Tenir ma fille dans mes bras est la meilleure drogue du monde. »

1993 - Nirvana joue du Bowie

En novembre, Nirvana, avec un nouveau membre à bord (Pat Smear), se produit à l'émission MTV Unplugged. Plutôt que d'enchaîner les chansons les plus connues du groupe, Nirvana y va de plusieurs reprises, dont The man who sold the world, de David Bowie.

Kurt Cobain lors du concert MTV Unplugged. Photo : GI / Frank Micelotta

1994 - Rome, Munich, Los Angeles

Le 3 mars, deux jours après le dernier concert à vie de Nirvana à Munich (Allemagne), Kurt Cobain est victime d'une surdose d'alcool et de médicalements dans une chambre d'hôtel à Rome, en Italie. Quelques semaines plus tard, Cobain entrera dans un centre de désintoxication à Los Angeles. La sobriété ne durera toutefois que quelques heures.

1994 - Les derniers mots de Kurt Cobain

Le 10 avril, deux jours après la confirmation de la mort du leader de Nirvana, une vigile en sa mémoire est tenue au Seattle Center. Sa veuve, Courtney Love, lit la lettre que Cobain a écrite avant de s'enlever la vie.