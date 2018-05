Claudia Duchesne, 39 ans, est de retour dans sa ville natale de Dolbeau-Mistassini, au Lac-Saint-Jean, depuis un an et demi. La mère monoparentale d'une fillette de 2 ans et d'un garçon de 19 ans a quitté Montréal et son poste de gérante dans un magasin de vêtements à la suite d'une séparation.