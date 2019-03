François Legault dévoile sa fortune

Le bilan financier du chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, et de sa femme, Isabelle Brais, montre que le couple possède des actifs évalués à près de 10 millions de dollars.

M. Legault a accepté de dévoiler ses états financiers et ceux de sa femme, ses adversaires Philippe Couillard et Françoise David ayant amorcé le mouvement plus tôt cette semaine.

Actifs de François Legault et Isabelle Brais Résidence (évaluation municipale) : 4 779 000 $

REER (obligations du Québec) : 4 652 000 $

Placements (actions privilégiées de banques canadiennes) : 274 000 $

Véhicules : 70 000 $ Total : 9 775 000 $

Les états financiers du couple montrent aussi que M. Legault a déclaré un revenu de 118 474,39 $ à Revenu Québec en 2012, alors que son épouse, elle, a déclaré un revenu de seulement 3306,51 $. Les rapports d'impôts fédéraux du couple n'ont pas été dévoilés.

« Je n'ai pas honte des succès que j'ai eus. Je n'ai pas hérité ça de mon père. J'ai travaillé fort », a-t-il martelé, ajoutant qu'il était fier du succès de la compagnie aérienne Air Transat, qu'il a dirigé jusqu'en 1997 et qu'il n'avait rien à se reprocher, sa fortune ayant été bâtie « de façon honnête » et « transparente ».

« J'ai commencé en empruntant 50 000 $ dans une caisse populaire, a raconté M. Legault. Ce 50 000 $, quelques années plus tard, a valu 9 millions. Et aujourd'hui, moi, je veux mettre ces connaissances-là, cette expérience-là au service de l'ensemble des Québécois et j'espère qu'on puisse faire la même chose avec le Québec. »

De la pression sur Pauline Marois

Plus tôt dans la journée, samedi, le chef libéral Philippe Couillard avait exigé de ses principaux adversaires politiques qu'ils fassent comme lui et mettent carte sur table pour permettre aux Québécois de faire un choix éclairé le 7 avril prochain.

La chef péquiste, Pauline Marois, s'est contentée pour sa part de rendre publique sa déclaration de revenus 2012.

Devait-elle imiter ses adversaires et révéler l'étendue de sa fortune et de celle de son mari, Claude Blanchet? « C'est à elle à répondre à ces questions-là », croit François Legault.

Maintenant que ses états financiers sont connus, François Legault réclame que Philippe Couillard fasse toute la lumière sur la compagnie qu'il a fondée avec l'ancien directeur général du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), Arthur Porter.

« Qu'est-ce qu'il voulait faire avec cette entreprise-là? C'était quoi son plan d'affaires?, a-t-il demandé. Qu'il dépose le rapport annuel de la compagnie, qu'on sache ce qu'il voulait faire avec M. Porter, qui aujourd'hui est en prison. »