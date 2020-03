Au tour de Marois et de Legault d'ouvrir leurs livres, réclame Couillard

Attaqué sur tous les fronts sur les questions d'intégrité et de transparence, le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, demande une fois de plus à Pauline Marois et à François Legault de l'imiter et de dévoiler leurs états financiers afin de permettre aux Québécois de faire un choix éclairé le 7 avril prochain.