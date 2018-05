Gaston Lepage, 50 ans, est le seul dentiste de Sainte-Anne-des-Monts et le seul dans un rayon de 100 kilomètres. Il est tellement débordé qu'il n'a pas le temps de dîner, le midi. Son cabinet n'accepte plus de patients depuis 2005 et le temps d'attente pour un nettoyage est d'un an et deux semaines.