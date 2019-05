L'ex-bloquiste Suzanne Tremblay se tourne vers Québec solidaire

Madame Tremblay critique le PQ qui, dit-elle, a imposé aux militants de Rimouski-Témiscouata un candidat « parachuté ». C'est le candidat Harold LeBel qui représente le Parti québécois dans la criconscription.

Suzanne Tremblay dit par ailleurs que son appui à Québec solidaire reflète son désir de « penser à la relève ».

« On veut des jeunes en politique et c'est aujourd'hui qu'il faut les élire. Voilà pourquoi j'ai choisi de donner mon appui à Québec solidaire », explique Mme Tremblay, précisant qu'elle demeure « fondamentalement progressiste et indépendantiste »

Mme Tremblay a été députée du Bloc québécois, sur la scène fédérale, pendant 12 ans.

Selon le porte-parole national de Québec solidaire, Andrés Fontecilla, son appui « prouve que les vrais progressistes délaissent les vieux partis et s'identifient à Québec solidaire ».

Andrés Fontecilla et le candidat de Mercier Amir Khadir ont profité de leur passage dans la région jeudi pour présenter la candidate du parti dans Rimouski, Marie-Neige Besner, qui s'engage à soutenir le milieu agricole.