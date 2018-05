Un texte de

Au Québec seulement, il y a eu près de 120 000 retweets contenant des mots-clics reliés à la politique entre octobre 2013 et mars 2014. Les créateurs de la Boussole électorale ont tracé un portrait des utilisateurs les plus populaires.

« Plus le rond est gros, plus l'utilisateur est important. Par exemple, on voit clairement que Paco Lebel, Pierre Morin et Robert Deragon sont les citoyens-utilisateurs les plus retweetés. »

Les champions et les perdants

Parmi les journalistes actifs sur Twitter, la palme revient au chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à l'Assemblée nationale, Sébastien Bovet.

« Je suis surpris et très honoré que les gens portent attention à mes tweets », répond-il.

Il faut dire que j'en fais pas mal de Tweets. J'essaie d'en faire le plus possible, quand je peux, quand j'ai le temps. Mais c'est assez beaucoup comme graphique, les planètes sont bien alignées pour moi! Sébastien Bovet

Parmi les chefs et les partis, certains se démarquent plus que d'autres, explique Florent Daudens, journaliste aux réseaux sociaux.

« Les petits partis s'en tirent assez bien. En 2012, Jean-Martin Aussant s'en était très bien tiré, mais là, il n'est pas dans la campagne. Son successeur est beaucoup moins suivi sur Twitter. Amir Khadir est assez fort, François Legault aussi. Pauline Marois n'est pas sur Twitter, ça brouille les cartes. Philippe Couillard est arrivé assez tard, donc il a peu d'abonnés », indique-t-il.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article La campagne électorale sur Twitter

2012 vs 2014

On avait fait le même exercice en 2012, et les différences sont importantes. La grève étudiante faisait les manchettes et l'objet de nombreux échanges sur les réseaux sociaux.

La grande différence entre 2012 et 2014, c'est que les militants pour la gratuité scolaire sont beaucoup moins nombreux à s'exprimer sur Twitter. Yannick Dufresne, co-concepteur de la Boussole électorale

Et la suite?

Depuis le début de la campagne électorale, on a échangé près de 100 000 messages avec le mot-clic #qc2014. Sébastien Bovet, lui, continuera de tweeter, même pendant la soirée électorale.

« La clé du succès, c'est d'être rapide, d'être précis et de transmettre des informations que les gens veulent avoir », affirme-t-il.

Septième jour de campagne au Québec, les représentants des partis et les twitteurs utilisent abondamment le #qc2014 sur les réseaux sociaux.

Début du graphique (passez à la fin) Notre proposition en santé, c’est celle d’un parti qui à une vision pour le Québec. #qc2014 #vraiesaffaires — Philippe Couillard (@phcouillard) 11 mars 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Philippe Couillard n'a pas le courage d'abolir les structures bureaucratiques comme les agences de santé. — François Legault (@francoislegault) 11 mars 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Québec solidaire mise sur des CLSC ouverts 24/7 #QC2014 #polqc http://t.co/UeJKuRLKPJ — Québec solidaire (@QuebecSolidaire) 11 mars 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Lancement de la plateforme du @PartiQuebecois de Montréal #RéussirMontréal http://t.co/uuc34ps6ag pic.twitter.com/mQuVKgJOUO — Jean-François Lisée (@JFLisee) 11 mars 2014 Fin du graphique (passez au début)