Un texte de

La première Boussole électorale a été créée en 2011 par un groupe d'universitaires. Leur objectif était à la fois simple et compliqué : intéresser les jeunes à la politique avec un outil interactif disponible sur Internet.

Tout a commencé dans un petit appartement situé à Toronto. « Mon colocataire et moi, on travaillait dans mon salon, on développait les idées dans mon salon. Là, c'était du 24 heures sur 24 », explique Yannick Dufresne, coconcepteur de la Boussole.

Un départ canon

Après le succès de la première Boussole électorale, mise en ligne lors des élections fédérales canadiennes de 2011, le groupe d'universitaires à la base du projet a voulu poursuivre l'expérience. Un bunker électoral version Boussole a été mis sur pied à l'Université Laval, où plusieurs membres du comité scientifique débattent et choisissent les questions incluses sur le site.

On se parle 14 heures par jour; la Boussole, c'est intense. Il faut se rappeler qu'on est une petite gang de geeks. À la fin, il y a des discussions. C'est petit comme ça, mais ça devient énorme. Yannick Dufresne, coconcepteur de la Boussole

Des choix déchirants

Parmi les membres du comité scientifique, il y a Éric Montigny, directeur exécutif de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires à l'Université Laval. « Parfois, entre collègues du comité scientifique, certains ne sont pas d'accord, mais à la fin, on a un consensus. »

Son collègue Marc-André Bodet abonde dans le même sens. « Oui, on a dû éliminer des questions qui intéressaient un chercheur plus qu'un autre, mais on pense que le questionnaire 2014 est bon », dit-il.

La Boussole en bref depuis 2011 29 partis politiques uniques joints dans trois pays.

240 questions posées et 1080 positions uniques de partis politiques justifiées par du texte.

Il y a 150 différentes combinaisons possibles sur le graphique classique de la Boussole.

En période électorale, chaque concepteur envoie chaque jour 90 messages instantanés.

Le régime alimentaire des concepteurs de la Boussole électorale : des tartelettes aux pacanes.

À la conquête du monde

L'aventure de la Boussole est loin d'être terminée. Après le Canada et l'Australie, ses créateurs veulent partir à la conquête du monde. Huit versions plus tard, le succès de la Boussole ne se dément pas, selon la directrice de la recherche Jennifer Hove.

« Nous sommes en discussion avec des partenaires au Japon, en Inde et en Grande-Bretagne », précise-t-elle.

Les huit Boussoles électorales Élections fédérales canadiennes 2011

Élections provinciales ontariennes 2011

Élections provinciales albertaines 2012

Élections provinciales québécoises 2012

Élection présidentielle américaine 2012

Élections provinciales britanno-colombiennes 2013

Élections fédérales australiennes 2013

Élections provinciales québécoises 2014

Réactions à la Boussole électorale

La Boussole électorale est disponible au Québec pour une troisième campagne électorale de suite. En seulement 24 heures, les internautes ont été très nombreux à essayer et partager leurs résultats depuis le lancement de l'outil éducatif.

La Boussole électorale a été lancée mercredi matin, au premier jour de la campagne électorale.

Début du graphique (passez à la fin) Où vous situez-vous dans le paysage politique québécois? La boussole électorale est de retour http://t.co/JdQEmfF2ac pic.twitter.com/mIFag0iFGV — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) 5 mars 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) #boussole la Boussole électorale, c'est un départ en lion avec près de 5000 utilisations en deux heures. pic.twitter.com/yYUA9dvgoq — LouisPhilippe Ouimet (@lpouimet) 5 mars 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Voici mes résultats de la boussole électorale ... http://t.co/ZYN5rdVMu8 pic.twitter.com/zF0TzCnVlf — Marc Boucher (@Sypio1) 5 mars 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Ma #Boussole électorale pointe vers le #PQ. Voici mes résultats : http://t.co/T3VGTWf1Pv. Faites le test http://t.co/U8ZYIlNLJH #PolQc — Jean-Pierre Proulx (@jaypeetwo) 5 mars 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Ah tiens, la @Boussole électorale contient des questions relatives à l'identité et à la religion http://t.co/aP0xebZcaR #charte #polqc — Carrés Rouges (@carresrouges) 3 mars 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) @Boussole Pas mal du tout ! Mais pourquoi ne pas avoir inclus l'athéisme dans la liste des choix ? — Tripanski (@Tripanski) 5 mars 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) La @Boussole semble être *trop* populaire, elle est très difficile d'accès. Lâchez les internets, geeks et accros de #polqc! #qc2014 — Simon Delorme (@SLDelorme101) 5 mars 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) @seugrof @Boussole: Nos serveurs sont quelque peu surchargés. Près de 5000 personnes au cours de la première heure. Merci de votre patience. — Yannick Dufresne (@yannickdufresne) 5 mars 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) La #Boussole Québec 2014 devient virale: 10 000 utilisateurs en seulement quelques heures. #AssNat #PolQc pic.twitter.com/kr2wcRKSgn — Boussole électorale (@Boussole) 5 mars 2014 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Boussole électorale: Déjà plus de 35,000 participants...http://t.co/QZJfmEH8Fl — Hélène Tainturier (@Tainturierh) 6 mars 2014 Fin du graphique (passez au début)