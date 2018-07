D'abord, des partisans et des amis à bord de limousines et un d'autobus iront accueillir l'athlète et sa famille vers 19 h 30 à l'Aéroport international Jean-Lesage.

Le cortège va ensuite se rendre à Beauceville pour défiler dans les rues un peu après 22 h. Les organisateurs souhaitent malgré l'heure tardive que les citoyens se massent le long de la 9e avenue et le boulevard principal

Pour la responsable des loisirs et des sports dans cette municipalité, Marie-Michelle Gagnon, il faut que la population fasse connaître son appréciation à Marie-Philip Poulin de plusieurs façons. « Flasher les lumières, faire du bruit, klaxonner, sortez vos chandails d'Équipe Canada », a-t-elle dit.

Marie-Philip Poulin a permis aux Canadiennes de vaincre les Américaines aux Jeux olympiques de Sotchi en marquant le but égalisateur dans les dernières secondes du match, puis le but de la victoire en prolongation.