Rob Ford boit toujours, mais « pas autant qu’avant »

Prenez note que cet article publié en 2014 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le maire de Toronto a tenté de vanter ses accomplissements mardi matin sur les ondes d'une chaîne américaine, mais sa consommation d'alcool et de drogue est vite revenue sur le tapis.

Rob Ford a confirmé à Matt Lauer de NBC qu'il n'avait pas cessé complètement de boire, contrairement à ce qu'il avait promis l'an dernier.

« Oui j'ai eu un verre. Mais pas autant qu'avant. Peut-être que t'es parfait Matt, mais je ne le suis pas. » — Une citation de Rob Ford, maire de Toronto

Au sujet de la vidéo de lui en état d'ébriété dans un restaurant en janvier dernier, il a affirmé qu'il avait bu « et je me suis amusé ».

Lorsque l'intervieweur Matt Lauer lui a demandé s'il avait fumé du crack ou utilisé d'autres drogues depuis l'an dernier, il a répondu qu'il « n'use pas de drogues illégales », sans répondre directement à la question.

Quelques heures plus tard, il a mis fin abruptement à un point de presse à l'hôtel de ville lorsque les journalistes lui ont demandé des précisions à ce sujet. Il a quitté la salle en accusant les reporters d'être « jaloux », parce qu'il avait été interviewé par une chaîne américaine.

Élections

M. Ford a répété durant son entrevue à NBC qu'il avait tourné la page, qu'il s'entraînait chaque jour et qu'il avait « perdu quelques livres ».

« Je déborde d'énergie, a-t-il dit. Nous faisons un travail extraordinaire [à l'hôtel de ville]. »

Il ajouté qu'il gagnerait les élections le 27 octobre prochain. Il fera face notamment à l'ancien chef conservateur ontarien et candidat défait à la mairie John Tory et l'ex-présidente de la Commission des transports de Toronto, Karen Stintz. La veuve de Jack Layton et députée néo-démocrate à Ottawa, Olivia Chow, doit aussi se présenter.