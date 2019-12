Outaouais : les pompiers volontaires veulent des gyrophares verts

La cause semble remporter un certain succès auprès des combattants du feu sachant que la pétition a rassemblé près de 3000 signatures et un groupe Facebook sur le sujet compte un peu moins de 1000 membres.

Le directeur du Service incendie de Low, Ghyslain Robert, est pompier volontaire depuis 14 ans. Plusieurs fois par semaine, il doit utiliser son propre véhicule pour se rendre à des interventions d'urgence et il affirme qu'un gyrophare vert lui permettrait de gagner de précieuses secondes.

« C'est problématique à chaque fois qu'on a un appel, surtout la fin de semaine, quand les gens retournent du chalet à la maison, ou le vendredi soir quand les gens reviennent au chalet », explique M. Robert qui doit emprunter régulièrement la route 105, un axe routier où la vitesse est limité entre 70 et 90 km/h.

Un changement qui tarde

En 2008, le Code de la sécurité routière du Québec a été modifié, à la suite d'une loi adoptée par le gouvernement Charest, pour permettre l'utilisation du gyrophare vert. Stéphanie Vallée déplore cependant que le texte n'ait jamais été appliqué.

« Ce n'est pas en vigueur, parce qu'au moment où cela été adopté unanimement à l'Assemblée nationale, il y avait des réticences de la part de certains organismes. Depuis ce temps, on tente d'en arriver avec un consensus », affirme la députée.

Les pompiers volontaires affirment que la sensibilisation doit se poursuivre auprès de la population afin de faire connaître cette cause.

Une résolution en faveur d'une adoption rapide des gyrophares verts sera d'ailleurs présentée au conseil municipal de La Pêche lundi soir.