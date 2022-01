Paiements douteux pour la réfection du pont Jacques-Cartier

Prenez note que cet article publié en 2014 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Michel Fournier, l’ancien PDG de la Société des ponts fédéraux et ex­-président du conseil d'administration de la société Les Ponts Jacques-­Cartier et Champlain incorporée fait l'objet d'une enquête pour avoir ouvert un compte bancaire en Suisse, dans lequel il y a eu plusieurs versements suspects.

De 2002 à 2004, l’émission Enquête a retracé près 1,5 million de dollars déposés par une agence commerciale du nom de Promotag, une société régulièrement engagée par SNC-Lavalin dans le compte de Michel Fournier.

Dans le premier compte, surnommé Zorro, Promotag a effectué sept versements en 2002. Dans un autre compte de banque, appartenant aussi à Michel Fournier et à sa femme, Promotag a versé deux autres paiements en 2003 et deux de plus en 2004.

Qu'est-ce qui pourrait justifier ces paiements?

De 2000 à 2002, la Société des ponts a entrepris un grand chantier au pont Jacques-Cartier. Il s’agissait de refaire tout le tablier du pont. Un contrat de 127 millions de dollars qui a été donné à un consortium dirigé par SNC-Lavalin.

Michel Fournier nie tout. Rencontré longuement à sa retraite de Victoria, en Colombie-­Britannique, l’ex­-PDG nie les paiements, comme d’avoir ouvert un compte en Suisse.

Extrait de l'entrevue avec Michel Fournier - M. Fournier : « Non, je n’ai jamais eu de compte. Je n’ai jamais ouvert de compte. Je n’ai jamais reçu un sou de la part de SNC­-Lavalin. » - Radio-Canada : « De Promotag? » - M. F. : « Non. Non. Je n’ai jamais reçu de pots-de-vin. » - R.-C. : « M. Fournier, la justice suisse enquête, a posé des questions à SNC­-Lavalin sur 4 millions de dollars qui ont été versés à votre compte? » - M.F. : « Écoutez, je n’ai jamais reçu de sommes de SNC-Lavalin. »

Mais, une semaine plus tard, Michel Fournier admet, au téléphone, avoir ouvert le compte Zorro. Il a servi de prête-­nom à sa belle­-soeur, aujourd’hui décédée, explique­-t-­il, car elle désirait cacher des sommes à son nouveau conjoint. Il ne peut expliquer les paiements effectués par Promotag, car il n’aurait reçu aucun relevé bancaire de son compte.

De son côté, SNC-­Lavalin ne veut pas commenter.

Quant à l’actuel directeur de la société Les Ponts Jacques­-Cartier et Champlain incorporée, Glen Carlin, il n'a pas voulu nous accorder d'entrevue.