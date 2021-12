Rob Ford admet finalement avoir « menti »

Il ajoute qu'il était « humilié », mais assure à nouveau qu'il n'est pas un toxicomane.

Jusqu'à maintenant, le maire affirmait qu'il n'avait pas menti. Il soutenait qu'il était passé aux aveux seulement en novembre dernier, parce que les journalistes ne lui avaient pas posé la bonne question dans les mois précédents.

Le maire adjoint Norm Kelly a jugé cette explication insuffisante, expliquant que M. Ford avait eu plusieurs chances de corriger le tir dans le passé. Il a ajouté que ça semblait être « un problème continuel » chez lui.

À l'approche du scrutin à la mairie d'octobre prochain, Rob Ford demande aussi aux Torontois, dans son émission appelée Ford Nation, en référence au nom de ses partisans, de le juger selon son bilan, pas selon sa vie personnelle.

Le maire coanime l'émission avec son frère et conseiller municipal Doug Ford.

Extrait de Ford Nation :

Les Ford se tournent vers YouTube après que leur émission télé eut été annulée après seulement un épisode l'an dernier. Le télédiffuseur, SunTV, avait affirmé à l'époque que l'émission nécessitait trop de temps de montage.

Auparavant, en novembre dernier, la station de radio News1010 avait mis fin à l'émission dominicale des frères Ford, après que le maire eut admis avoir déjà fumé du crack. La station affirmait qu'il s'agissait d'une décision prise d'un « commun accord ».

Rob Ford, le film?

Les producteurs de films à succès comme Cairo Time, The Bang Bang Club et Away From Her ont acheté les droits au petit et au grand écran du livre Crazy Town sur Rob Ford de la journaliste du Toronto Star Robyn Doolittle. « C'est une histoire au sujet de la ville dans laquelle j'ai vécu toute ma vie et qui a une grande signification politique, culturelle et civique pour moi », commente le producteur Daniel Iron.