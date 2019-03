Lampedusa, porte de la mort ou de l'Europe

Ils sont des dizaines de milliers de réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient à débarquer chaque année sur l'île italienne de Lampedusa, porte du monde occidental et de ses promesses, au péril de leur vie.

Un texte d'Alexandra Szacka

Au moment où nous sommes passés à Lampedusa, en novembre, le centre de transition pour les réfugiés était presque vide. La météo peu clémente a eu raison des passeurs et le nombre de réfugiés a chuté de façon importante.

Quel choc aujourd'hui de constater, grâce à des images tournées clandestinement par un réfugié syrien il y a quelques jours et diffusées par la télévision italienne, que les « pensionnaires » y sont traités comme des animaux, déshabillés et douchés en public, par des gardiens presque souriants. Une vague d'indignation a secoué l'Italie et l'Europe. Le président du Conseil italien Enrico Letta a promis une enquête.

Les journalistes surveillés de près

Il faut dire que l'accès au centre est très difficile pour les journalistes. Il nous a fallu plusieurs semaines de démarches pour pouvoir y pénétrer avec une caméra et nous étions surveillés et contrôlés à chacun de nos pas.

Nous devions faire signer des décharges à chacun des réfugiés que nous filmions et négocier pratiquement chaque image. Nous étions toujours accompagnés de surveillants et de la directrice. Jamais on ne nous a laissés seuls avec les réfugiés.

Nous voulions filmer le repas du midi. « Pas question », nous a-t-on répondu. Nous avons appris par la suite qu'il n'y a pas de repas du midi commun, autour des tables. On distribue la nourriture aux détenus et chacun mange dans son coin.

Mais plusieurs d'entre eux avaient l'habitude de s'enfuir par un trou dans la clôture pour aller se promener au village, où on pouvait leur parler plus librement. Ils comptaient chaque jour passé là-bas, dénonçaient la nourriture peu abondante, le manque de café, les tensions dans les dortoirs. Pourtant, jamais ils ne nous ont parlé de ces opérations « désinfection » qui soulèvent aujourd'hui la colère.

Des migrants dans un centre de détention temporaire à Lampedusa Photo : AFP / ALBERTO PIZZOLI

Depuis quelque temps, les révolutions arabes et la guerre en Syrie ont fait exploser le nombre de bateaux et de passeurs sur la Méditerranée. Contre 2000, 3000 ou 4000 $, les réfugiés sont entassés par centaines sur des embarcations souvent vétustes, à peine aptes à prendre la mer.

Des morts par centaines

Plusieurs doivent être secourus en haute mer avant d'atteindre l'eldorado européen, le moteur de leur rafiot étant tombé en panne ou ayant manqué de carburant. Régulièrement, des scènes dramatiques, captées parfois par les caméras de la Garde côtière italienne, donnent froid dans le dos aux téléspectateurs du monde entier.

Mais la tragédie survenue le 3 octobre dernier, à peine à un kilomètre des côtes de l'île du sud de la Sicile, a secoué par son ampleur. Non seulement les quelque 5000 habitants de Lampedusa, mais toute l'Italie, et même toute l'Europe.

Un bateau transportant plus de 500 personnes, dont plusieurs femmes et enfants, a chaviré en quelques minutes, entraînant dans la mort 366 réfugiés, venus principalement de l'Érythrée et de la Syrie. Aucun bateau n'étant présent aux alentours au moment du naufrage, les quelque 140 survivants ont flotté pendant des heures dans les eaux déjà froides de la Méditerranée.

Sauvés par Vitto

Le cimetière des bateaux à Lampedusa Photo : Alexandra Szacka

Ils ont finalement été sauvés grâce à un habitant de l'île, parti à la pêche avec ses amis. C'est lui qui a donné l'alerte en apercevant, au petit matin, les corps flottants des naufragés exténués. Il en a aussi monté 47 d'entre eux à bord de son propre bateau.

Lorsque nous sommes allés à Lampedusa, plus d'un mois et demi après la tragédie, il arrivait encore à Vitto d'aller se promener sur la rue principale du village pour échanger quelques mots avec les jeunes Érythréens qu'il a sauvés.

Une quinzaine d'entre eux restaient toujours dans le centre de transition de l'île, en attendant d'être entendus par les juges d'instruction qui enquêtent sur les passeurs criminels. Presque chaque jour, ils parvenaient à s'échapper par le trou dans la clôture du centre.

L'émotion, la chaleur de ces rencontres étaient exceptionnelles. Vitto, les larmes aux yeux, nous a confié que ces jeunes - presque tous des hommes - sont aujourd'hui comme ses enfants. Il lui arrive d'ouvrir son bar à crème glacée, normalement fermé en cette saison, pour leur servir un cornet, une friandise si italienne.

Les commerçants voient leur chiffre d'affaires augmenter

La plupart des habitants de Lampedusa que nous avons rencontrés ont aujourd'hui cette attitude bienveillante à l'égard des réfugiés. Quelle différence par rapport à ce que nous avons constaté, il y a deux ans, quand nous sommes venus ici pour la première fois! À l'époque, au tout début des révolutions arabes, leur venue massive a été perçue comme terriblement négative pour l'île, un lieu de villégiature pour des milliers d'Italiens.

« Ils vont faire fuir les touristes », disaient les commerçants et les propriétaires d'hôtel, qui n'ont pas hésité à organiser des manifestations pour forcer les autorités à vider le centre de transition, à l'époque surpeuplé.

Franceso Tuccio ramasse les morceaux des épaves à Lampedusa Photo : Alexandra Szacka

Mais les réfugiés n'ont pas fait fuir les touristes, ils ont plutôt attiré des voyageurs de type nouveau. Des dizaines de policiers, de travailleurs sociaux, de journalistes et d'interprètes ont fait monter le chiffre d'affaires des commerces et des hôtels de 30 %. Aujourd'hui, la saison à Lampedusa dure toute l'année, pas seulement les quelques mois d'été. À quelque chose malheur est bon.

Même le pape François est venu ici en juillet dernier pour attirer l'attention du monde au sort des réfugiés désespérés.

À l'occasion de cette visite, le menuisier Franceso Tuccio a fait sa première croix, fabriquée à partir du bois d'un des bateaux échoués. Depuis, il en a produit de toutes les dimensions, de toutes les couleurs.

« La croix, c'est une renaissance, dit-il. Je voudrais passer ce message : une renaissance, une espérance pour ces femmes, hommes et enfants qui souffrent dans leur dignité. »

Plusieurs fois par semaine, on peut voir Francesco sur une des plages de l'île, ramasser les restes des épaves rejetées par la mer. C'est sa façon d'ouvrir son cœur à ceux qui, au risque de leur vie, se lancent dans ce grand voyage vers l'inconnu.