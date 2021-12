Stephen Harper ne voit pas Rob Ford comme premier ministre

Prenez note que cet article publié en 2013 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Dimanche dernier, M. Ford avait dit sur les ondes de la chaîne américaine Fox News, en plein scandale, qu'il voulait toujours se « présenter un jour comme premier ministre ».

Stephen Harper n'a pas voulu se prononcer sur le sort, entre-temps, de M. Ford à la mairie. Il s'est contenté de dire qu'il revenait aux Torontois de choisir.

Mais il a affirmé que son gouvernement ne pouvait pas appuyer la consommation de drogues illégales. Le maire a admis avoir déjà fumé du crack.

Plus tôt cette semaine, le ministre fédéral de l'Emploi et successeur potentiel de M. Harper, Jason Kenney, a incité Rob Ford à démissionner. Selon lui, le maire a déshonoré son poste et sa ville.

Fin d'une alliance Stephen Harper et Rob Ford ont été de proches alliés conservateurs dans le passé. Après l'élection à la mairie de M. Ford, le premier ministre avait souhaité lors d'un barbecue de la famille Ford en 2011 avoir un « truc du chapeau » de conservateurs qui occuperaient les trois paliers de gouvernement en Ontario. Les deux hommes ont pêché ensemble. Par ailleurs, en septembre dernier, le premier ministre et son ministre des Finances, qui est un bon ami de la famille Ford, étaient venus à la rescousse du maire politiquement, en annonçant, après des mois de tergiversations, qu'Ottawa investirait 660 millions de dollars dans le prolongement du métro de Toronto.

La Ville tente de rassurer

Pour sa part, le directeur municipal de Toronto nie que la couverture médiatique mondiale de la saga Ford fasse augmenter les coûts d'emprunt de la Ville, contrairement aux allégations de l'agence de presse financière Bloomberg.

Joe Pennachetti indique que les investisseurs montrent toujours un intérêt « marqué » pour les obligations vendues par la Ville Reine pour financer ses différents projets d'infrastructure notamment.

« Les événements récents à l'Hôtel de Ville n'ont eu absolument aucun effet sur nos coûts ou notre capacité à emprunter des fonds. » — Une citation de Joe Pennnachetti, directeur municipal

Pour sa part, le maire Ford doit participer jeudi soir à son premier événement public depuis que le conseil municipal a transféré, lundi, l'essentiel de son budget et de ses pouvoirs au maire adjoint.

Il prononcera un discours devant quelque 500 personnes d'affaires de la ville.

Au début du mois, la Chambre de commerce régionale de Toronto avait demandé à Rob Ford de quitter temporairement ses fonctions, en raison de la « distraction » causée par ses problèmes personnels.

Le maire Rob Ford devant une présumée fumerie de crack aux côtés de trois hommes qui ont été tué ou arrêtés depuis. Photo : CBC

Le commissaire de la Police provinciale de l'Ontario (PPO), Chris Lewis, a lui aussi incité, mercredi, le maire à démissionner, affirmant qu'il n'avait « jamais vu quelque chose comme ça en 35 ans de carrière ».

De possibles gangsters parlent de lui

Le nom du maire revient à plusieurs reprises dans des conversations téléphoniques, interceptées par la police, entre de possibles membres de gangs de rue, selon de nouveaux documents judiciaires.

Ces renseignements sont contenus dans quelques paragraphes supplémentaires de documents censurés que la Cour supérieure de l'Ontario a accepté de rendre publics, mercredi, à la demande des médias. Ces documents émanent de l'enquête policière qui a mené à l'arrestation, le mois dernier, d'un ami et ex-chauffeur occasionnel du maire, Alessandro Lisi, pour trafic de marijuana et extorsion.

L'accusé aurait usé de menaces pour tenter, en vain, de récupérer la fameuse vidéo de Rob Ford en train de fumer ce qui semble être du crack. Selon la police, Alessandro Lisi aurait par ailleurs offert 450 grammes de marijuana à celui qui retrouverait le téléphone cellulaire perdu du maire.

En plus d'Alessandro Lisi, les policiers ont épié une cinquantaine d'autres suspects le printemps dernier lors de l'opération Traveller contre le trafic d'armes et de drogues.

Le maire n'était pas de ce nombre. Mais son nom est mentionné en anglais et en somali dans les conversations enregistrées. Le contenu de ces échanges n'a pas été rendu public.

Les médias invoquent l'intérêt public pour mettre la main sur l'ensemble des transcriptions téléphoniques. Mais la Couronne et l'avocat d'Alessandro Lisi répondent que cela pourrait miner son droit à un procès juste et équitable. Les parties doivent en débattre en cour lundi prochain.