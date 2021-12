Rob Ford, un maire en tournée médiatique

Prenez note que cet article publié en 2013 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le maire de Toronto, Rob Ford, a été rétrogradé au rang de simple conseiller municipal lundi. Excédé par ses frasques, le conseil a décidé de le dépouiller d'une longue liste de pouvoirs et de la majorité de son budget. Mais Rob Ford n'a pas dit son dernier mot : il devrait porter l'affaire devant les tribunaux et, en attendant, multiplie les entrevues au Canada et aux États-Unis.