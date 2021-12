Le bureau du maire Rob Ford perd la majorité de son budget

Prenez note que cet article publié en 2013 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le débat sur le sort de Rob Ford a été très mouvementé à l'hôtel de ville lundi. Le frère du maire et conseiller municipal Doug Ford a même été jusqu'à accuser ses collègues de tentative de « coup d'État ».

Après une série de votes pour apporter des changements extraordinaires au code municipal, le maire adjoint hérite de l'essentiel des pouvoirs et du personnel de Rob Ford, qui refuse de démissionner. Ce dernier perd tous les privilèges habituellement réservés au maire de la Ville Reine qui ne sont pas inscrits dans la loi provinciale sur la Cité de Toronto, ce qui le réduit presque au rang de simple échevin.

Le contentieux de la Ville a répété, lundi midi, que la motion proposée ne contrevenait pas à la loi provinciale, contrairement à ce qu'affirme l'avocat de M. Ford.

Le conseiller Doug Ford a remis en question l'indépendance des avocats municipaux.

« Ne s'est-il [maire] pas présenté au travail chaque jour. Qui va s'occuper des 500 appels et courriels que le bureau du maire reçoit au quotidien? » — Une citation de Doug Ford, conseiller municipal et frère du maire

Le nombre d'employés du maire passe donc de 20 à 8. Son budget du début de l'année 2014 jusqu'à la fin de son mandat diminue de 1 594 820 $ à 712 000 $.

Le maire Rob Ford bouscule une conseillère

La tension était à son comble au conseil municipal. En milieu d'après-midi, Rob Ford a semblé vouloir se diriger vers un membre du conseil. En se déplaçant brusquement, il a bousculé au passage la conseillère Pam McConnell qui a presque été renversée. Rob Ford s'est ensuite excusé en expliquant qu'il tentait de se porter à la défense de son frère qui argumentait avec la foule.

Plus tôt lundi, le conseiller Ford a accusé ses collègues d'agir de manière non démocratique et pour des raisons électoralistes, des « élites » qui se foutent, selon lui, des gens ordinaires pour qui le maire se bat. Il a comparé la situation à celle d'un pays du tiers-monde.

Devant le conseil, il a ensuite demandé à la première ministre de l'Ontario de déclencher des élections municipales hâtives. « Je pense qu'il est temps de s'en remettre au peuple », a-t-il déclaré.

Le maire fait le bouffon Pendant que le conseil municipal débattait de son sort, lundi, le maire Rob Ford s'est moqué d'un collègue et ex-membre de son comité exécutif qui a été arrêté en état d'ébriété au volant plus tôt cette année. M. Ford a imité un conducteur ivre, qui tourne le volant tout en buvant.

Le clan Ford menace de recourir aux tribunaux si les conseillers municipaux vont de l'avant avec leur stratégie d'isolement politique sans précédent à Toronto.

Pour sa part, l'allié du maire et conseiller municipal Giorgio Mammoliti a suggéré d'obtenir l'avis d'un médecin, qui indiquerait que l'état de santé de M. Ford lui permet de rester en poste.

Vendredi dernier, les conseillers municipaux avaient retiré au maire le pouvoir de remplacer les membres de son comité exécutif et les présidents des différents comités municipaux. M. Ford est dans la tourmente depuis deux semaines, après avoir admis, à la suite de mois de déni, qu'il avait déjà fumé du crack.

Un maire sans pouvoirs? Rob Ford a perdu, depuis la semaine dernière, les pouvoirs suivants : Présider les réunions de son comité exécutif (responsabilité confiée au maire adjoint)

Nommer les membres du comité exécutif et les présidents des comités municipaux (qui resteront en poste jusqu'aux élections municipales d'octobre 2014)

Diriger la Ville en cas d'état d'urgence (responsabilité confiée au maire adjoint)

Jouir d'un budget extraordinaire (son budget sera amputé et la Ville offrira à son personnel en surplus de travailler plutôt pour le maire adjoint)

Le maire Rob Ford dans la foule lors du match des Argonauts de Toronto Photo : TSN

Démarche légale?

Le maire Ford a retenu les services d'un expert des questions municipales, Me George Rust-D'Eye.

L'avocat a accusé les conseillers de chercher à « punir et à humilier publiquement » le maire, relativement à sa conduite à l'extérieur de l'hôtel de ville. Jusqu'à maintenant, M. Ford n'a été accusé de rien.

« Selon ce que le conseil fait, on pourrait demander un examen judiciaire. Une injonction est aussi possible. » — Une citation de Me George Rust-D'Eye, avocat du maire Rob Ford

« Le maire a été dûment choisi lors d'un scrutin par les électeurs de Toronto pour jouer le rôle de chef du conseil municipal et PDG de la Ville. Cela sous-entend qu'il recevra le budget et le personnel nécessaires », écrit l'avocat du maire.

Sa lettre d'information distribuée aux conseillers ajoute « qu'aucune information présentée au conseil municipal n'allègue que le maire Ford n'a pas rempli les responsabilités de son poste ou qu'il a abusé de ses pouvoirs ».

Les Torontois ne font pas confiance au maire Selon un nouveau sondage Ipsos Reid commandé par CTV, seulement le tiers des Torontois fait confiance au maire Rob Ford, comparativement à 73 % pour le chef de police et 65 % pour la candidate pressentie à la mairie et veuve de Jack Layton, Olivia Chow. Le sondage a été mené en ligne auprès de 665 Torontois du 8 au 12 novembre dernier. Il comporte une marge d'erreur de 4,3 %.

Pour sa part, le chef des conservateurs ontariens, Tim Hudak, appuie l'idée d'une intervention provinciale contre le maire, qui a toujours défendu pourtant la bannière conservatrice, si le conseil municipal en fait la demande. Il s'agissait de l'une des conditions posées par la première ministre libérale Kathleen Wynne, qui a aussi requis l'appui des conservateurs et du NPD.

En revanche, le député conservateur Doug Holyday, qui était jusqu'à l'été dernier maire adjoint de Toronto, croit que la province créerait un dangereux précédent si elle s'ingérait dans les affaires de la Ville.

Le maire Rob Ford fait les manchettes à nouveau à CNN, lundi. Photo : CNN

La vidéo La Cour supérieure de l'Ontario rejette la requête de Mohammed Khattak qui demandait à voir la vidéo dans laquelle on aperçoit le maire Rob Ford fumer ce qui semble être du crack. L'individu de 20 ans, qui a été accusé de trafic de drogue, figure sur une photo en compagnie du maire devant une présumée fumerie de crack. Son avocat soutenait que le présumé membre d'un gang de rue était associé à tort à la vidéo. Mais la couronne avait déjà assuré la défense que son client ne figurait pas dans l'enregistrement.

Blitz médiatique aux États-Unis

Entretemps, le maire Ford, qui se plaint depuis longtemps d'un présumé acharnement contre lui des médias torontois, multiplie les entrevues sur les réseaux américains de télévision.

En entrevue dimanche sur la chaîne Fox News, il a tenté de refaire sa réputation en soutenant qu'il continuerait à se battre pour les contribuables et qu'il avait repris sa vie en main, grâce à l'aide d'une équipe de professionnels de la santé. « Je m'entraîne tous les jours », a-t-il raconté. Il a même affirmé qu'il tenterait un jour de se faire élire comme premier ministre du pays.

Le maire adjoint de Toronto, Norm Kelly Photo : La Presse canadienne / Chris Young

M. Ford a aussi préenregistré une entrevue avec le réseau CNN qui sera diffusée lundi soir dans laquelle il répète qu'il n'est pas alcoolique ou toxicomane. Le maire jure durant l'entretien avant de s'excuser.