Rob Ford : le défenseur du contribuable

L'élection de M. Ford à la tête de la plus grande ville du pays a surpris nombre d'analystes en 2010.

En effet, l'échevin de l'ouest de la ville était jusque-là connu comme le bouffon du conseil municipal, celui qui semblait accumuler les gaffes verbales et les votes perdus.

Il n'y a pas de partis en politique municipale en Ontario et Rob Ford était souvent la seule voix dissidente au conseil sur des questions parfois ridicules, comme son refus, d'année en année, de payer un employé pour arroser les plantes à l'hôtel de ville.

Cette attitude d'économe à l'extrême durant ses dix années comme conseiller municipal lui a, toutefois, permis de faire campagne à la mairie en 2010 en tant que défenseur des contribuables, qui allait stopper le « train du gaspillage » à l'hôtel de ville. Son message a séduit les Torontois, las du maire de gauche sortant, David Miller.

Son autre force : il a toujours eu à coeur de régler les problèmes de ses électeurs, que ce soit un nid de poule dans une rue ou des punaises de lit dans un logement social. M. Ford a continué à répondre ainsi aux doléances des résidents, même après son élection à la mairie.

Exemples de gaffes verbales de Rob Ford (comme conseiller municipal) :

« Ces Asiatiques, ils travaillent comme des chiens. C'est pour ça qu'ils réussissent. Ils sont en train de prendre le contrôle [du monde]. »

« Si tu ne te piques pas et que tu n'es pas homosexuel, tu ne contractes pas le sida, probablement. »

« Les routes sont faites pour les autobus, les autos et les camions, pas les cyclistes. Ça me peine d'entendre que l'un d'eux s'est fait tuer. Mais c'est leur faute. »