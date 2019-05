Bergeron réclame une école primaire sur le campus Outremont

M. Bergeron déplore qu'il n'y ait pas de projet d'école primaire prévu dans le nouveau quartier, alors que Montréal souhaite attirer ou retenir les jeunes familles dans la métropole.

Le projet du futur campus de l'Université de Montréal prévoit notamment la construction de deux pavillons sur le site de l'ancienne gare de triage Outremont et de 1300 à 1500 unités de logement. Selon M. Bergeron, on a oublié de tenir compte des besoins pour une nouvelle école primaire.

« Tout le discours autour de la création de ce quasi nouveau quartier est bâti autour de la rétention des familles, des jeunes, mais une fois de plus on a oublié l'école. Il n'y a eu aucun contact de pris entre l'arrondissement, l'Université de Montréal ou la Ville avec la commission scolaire, si bien qu'il n'y a pas d'école prévue dans le projet », a déploré Richard Bergeron en point de presse.

Le chef de Projet Montréal a affirmé que les écoles du secteur ne pourraient accueillir que 100 élèves de plus, d'où les besoins, selon lui, de construire une école pouvant accueillir 300 élèves.

« Les écoles qui sont les plus proches ne sont pas capables d'accueillir ces nouveaux élèves, un maximum de 100 nous a-t-on dit. Alors que si on parle de 1300 à 1500 unités de logement, dont seulement la moitié seraient occupés par des familles, donc 750. Avec un ou deux enfants par famille, ça prend une nouvelle école d'une capacité de 300 enfants. On l'a oublié », a indiqué M. Bergeron.

Richard Bergeron reproche aussi à la Ville de Montréal de ne pas avoir prévu de terrain pour une école dans le quartier Griffintown, qui tente lui aussi d'attirer de nouvelles familles.