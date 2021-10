Franco Orr : 18 mois de prison pour trafic d’être humain

Depuis la parution de cet article, Franco Orr a porté sa condamnation en appel. En mars 2015, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a cassé la décision du tribunal de première instance et a ordonné un nouveau procès. En octobre 2015, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré M. Orr non coupable de trafic de personne et d'avoir fourni des renseignements erronés au consulat général du Canada, mais l’a reconnu coupable d’avoir à son emploi un résident étranger sans autorisation. Il a été condamné à une peine conditionnelle et une probation de 9 mois.