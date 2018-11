La direction de l'UQAC elle-même se dit surprise d'une des principales recommandations des coprésidents, Lise Bissonnette et John R. Porter, soit le démantèlement du réseau des Universités du Québec. Le rapport affirme que le réseau, créé par une loi en 1968 constitue une tutelle qui « perd de sa pertinence » aujourd'hui.

Le directeur du bureau des affaires publiques de l'UQAC, Jean Wauthier, parle d'une réforme majeure dont les conséquences restent à évaluer.

Les professeurs inquiets

Le président du Syndicats des professeurs de l'UQAC parle pour sa part d'impacts potentiellement néfastes pour l'université régionale.

Gilles Imbeau rappelle que le réseau des Universités du Québec, qui compte dix établissements en incluant la Télé-université, a permis de développer l'offre d'enseignement en région en favorisant un certaine collaboration. Son abolition pourrait remettre tout ceci en cause, selon lui.