Rob Ford : le Star et le Globe persistent et signent

L'organisme qui supervise le travail des médias en Ontario se penche sur ces allégations, à la suite de plaintes de lecteurs.

Le rédacteur en chef du Star, Michael Cooke, a assuré lundi que le quotidien avait vérifié les allégations avant publication.

M. Cooke a aussi précisé que le journal avait donné « au moins 14 chances » à M. Ford de réagir aux allégations avant leur publication, mais en vain. Toutefois, le quotidien a tenté de contacter le maire seulement après que le site américain Gawker eut parlé de la présumée vidéo sur Internet.

Le journaliste d'enquête du Star Kevin Donovan a soutenu, néanmoins, que le quotidien entendait parler depuis un an de la consommation de drogue présumée du maire Ford. Selon lui, cette histoire était et demeure dans l'intérêt public.

Le rédacteur en chef du Star a aussi affirmé que le maire n'avait jamais véritablement commenter la situation, choisissant plutôt « d'éviter » les questions à ce sujet au cours des derniers mois.

Le Globe se défend lui aussi

En après-midi, ce fut au tour du Globe and Mail de se justifier, relativement à un dossier, aussi paru en mai dernier, qui racontait que le frère du maire et conseiller municipal Doug Ford aurait vendu de la marijuana dans les années 80.

Le quotidien a dit s'être appuyé sur « plusieurs sources ». Le rédacteur en chef du journal a ajouté que le « trafic de drogue est sûrement un sujet d'intérêt public ».

Par ailleurs, un responsable éditorial du Globe s'était déplacé pour faire réagir Doug Ford sur l'histoire avant sa publication, mais en vain.

Ni le maire Ford ni son frère, le conseiller municipal Doug Ford, n'a assisté à l'audience.

Les deux élus ont nié dans le passé ces allégations de consommation et de trafic de drogue. Ils ont accusé les médias, et en particulier le Toronto Star, de s'en prendre injustement à eux. Mais les deux frères n'ont pas porté plainte auprès du Conseil de presse.

Enquête responsable?

Au total, une quarantaine de plaintes du public ont été déposées au sujet des deux articles du Star et du Globe, soit le tiers du nombre de plaintes reçues habituellement chaque année.

Le maire de Toronto, Rob Ford (gauche), et son frère et conseiller municipal Doug Ford

L'audience du Conseil de presse vise à déterminer si les journalistes impliqués se sont montrés responsables et s'ils ont fait preuve d'éthique dans leur enquête.

La décision de l'organisme sera connue vers la fin septembre.

Pas de pouvoir légal

La tâche du Conseil de presse n'est pas de déterminer si les allégations visant Rob Ford et son frère Doug sont vraies, mais plutôt de statuer si le Toronto Star et le Globe and Mail ont agi de manière responsable dans leur enquête et s'ils ont laissé suffisamment de temps au clan Ford pour réagir aux allégations.

Le Conseil de presse n'a pas le droit, légalement, de sanctionner le Star et le Globe. Toutefois, la décision de l'organisme et ses recommandations doivent être publiées dans les deux quotidiens.