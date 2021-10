Trafic humain : une nourrice relate sa misère

Depuis la parution de cet article, Franco Orr a porté sa condamnation en appel. En mars 2015, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a cassé la décision du tribunal de première instance et a ordonné un nouveau procès. En octobre 2015, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré Mr Orr non coupable de trafic de personne et d'avoir fourni des renseignements erronés au consulat général du Canada, mais l’a reconnu coupable d’avoir à son emploi un résident étranger sans autorisation. Il a été condamné à une peine conditionnelle et une probation de 9 mois.

En juin dernier, Franco Orr a été reconnu coupable d'avoir réduit en esclavage la nourrice philippine qu'il avait fait venir illégalement au Canada pour s'occuper de ses enfants.

Sa femme, Nicole Huen, qui avait également été accusée, a été innocentée.

Leur nounou, Leticia Sarmiento, gagnait 500 $ par mois pour s'occuper des trois enfants du couple.

Au cours de l'audience de mercredi, le procureur de la Couronne a souligné que la nourrice était traitée en esclave. « C'était un crime d'avarice et un crime de contrôle », a déclaré Me Peter La Prairie.

Des conditions de travail qui ont changé

Leticia Sarmiento, elle-même mère de trois enfants, a travaillé pour Franco Orr pour la première fois en 2007 alors que la famille habitait à Hong Kong.

Leticia Sarmiento (droite) se rend au procès pour trafic d'être humain de son employeur et de sa femme, Franco Orr et Nicole Huen, en Cour suprême de Colombie-Britannique à Vancouver, en juin 2013. Photo : Radio-Canada

Elle a expliqué à la cour que ses conditions de travail étaient alors bien différentes.

Leticia Sarmiento a noté que lorsque le couple lui a demandé de venir travailler pour eux au Canada, il lui a promis qu'elle continuerait à avoir deux jours de congé par semaine et des heures de travail normales.

Elle affirme qu'on lui a également affirmé qu'elle pourrait obtenir sa résidence permanente au Canada après deux ans et que ses enfants pourraient alors venir la rejoindre.

Franco Orr a fait venir la nourrice au Canada en 2008 en lui obtenant un visa de touriste de six mois.

Leticia Sarmiento a expliqué à la cour qu'elle n'avait pas le droit de développer des relations sociales dans la communauté, qu'elle travaillait sept jours sur sept, qu'on lui avait retiré son passeport et qu'elle devait partager sa chambre avec la plus jeune fille du couple.

Placée dans une refuge

En juin 2010, après 22 mois, elle a communiqué avec les services d'urgence et la police l'a transporté dans un refuge pour femmes.

Dans une déclaration de la victime lue en cour par Me La Parairie, Leticia Sarmiento affirme qu'elle voulait une meilleure vie, mais qu'elle n'a plus confiance en personne.

« Je suis une bonne mère, une bonne fille », dit-elle dans sa déclaration. « Je ne fais jamais rien de mal. J'aide les gens et je m'attends à ce qu'on m'aide en retour. »

Elle ajoute qu'elle croyait que ses enfants pourraient un jour venir la rejoindre.

« Je n'ai pas vu mes enfants depuis 2007 quand j'ai quitté les Philippines pour me rendre à Hong Kong », ajoute-t-elle dans sa déclaration. « En 2010, je n'avais plus de revenu pour envoyer de l'argent à la maison, et mes enfants ont dû cesser d'aller à l'école. »

Elle ajoute que sa plus jeune fille l'a accusé de ne pas la reconnaître en photo et que l'attention des médias l'a beaucoup gêné et a compliqué sa recherche d'emploi. « Je me suis sentie jugée », a-t-elle ajouté.

Circonstances aggravantes

Me La Prairie a affirmé que Franco Orr avait fait usage de tromperie pour faire venir la nourrice au Canada et l'avait soumis à des conditions dégradantes et humiliantes pour son propre profit. Il a noté que tout cela était des circonstances aggravantes qui devaient être prises en considération lors du prononcé de la sentence.

Le procureur de la Couronne a également souligné qu'une étude sur le trafic des femmes pour l'esclavage domestique soutenait que ces femmes étaient parmi les plus vulnérables de la planète.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), 45 personnes ont été reconnues coupables de trafic humain ou de crime connexe au cours des ans au pays.

La peine maximum pour le crime de trafic humain au Canada est la prison à vie.

L'avocat de la défense n'a pas encore fait son exposé au juge, mais a déjà déclaré qu'il demanderait une peine avec sursis.