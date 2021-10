Un Vancouvérois reconnu coupable d’avoir réduit la nounou en esclavage

Depuis la parution de cet article, Franco Orr a porté sa condamnation en appel. En mars 2015, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a cassé la décision du tribunal de première instance et a ordonné un nouveau procès. En octobre 2015, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré M. Orr non coupable de trafic de personne et d'avoir fourni des renseignements erronés au consulat général du Canada, mais l’a reconnu coupable d’avoir à son emploi un résident étranger sans autorisation. Il a été condamné à une peine conditionnelle et une probation de 9 mois.

Franco Orr et sa femme Nicole Huen étaient tous deux accusés d'avoir fait venir Leticia Sarmiento de Hong Kong au Canada de manière illégale et de l'avoir forcée à vivre dans la servitude durant des années, jusqu'à ce qu'elle appelle la police.

En Cour suprême de Colombie-Britannique mercredi, M. Orr a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui, y compris de trafic d'être humain. Le verdict de cette cour de première instance est tombé après deux jours et demi de délibérations par le jury. Sa femme a été complètement innocentée.

L'avocat de l'homme, Nicholas Preovolos, a déclaré que son client et sa femme étaient atterrés. « C'est un verdict étrange, car le jury a cru un certain nombre d'allégations faites par Mme Sarmiento au sujet de M. Orr, mais pas celles faites à l'endroit de Mme Huen », a-t-il noté.

Leticia Sarmiento (droite) se rend au procès pour trafic d'être humain de son employeur et de sa femme, Franco Orr et Nicole Huen, en Cour suprême de Colombie-Britannique à Vancouver, en juin 2013. Photo : Radio-Canada

Arrivée en 2008

Mme Sarmiento a travaillé pour le couple à Hong Kong avant qu'il lui demande de les joindre à Vancouver en 2008. Son visa a expiré après six mois. En 2010, elle a appelé le 911 en pleurs, clamant qu'elle avait été enfermée après une confrontation avec ses employeurs.

Le contenu de l'appel, qui n'avait pas été rendu public avant le procès, est difficile à comprendre en raison des sanglots de la nounou. Mme Sarmiento y explique au répartiteur qu'elle se cache dans une salle de bain à l'étage et est confinée à une chambre.

La police a débarqué dans la maison de l'est de Vancouver peu après et des accusations ont rapidement été portées contre le couple.

Témoignage mis en doute

Durant le procès, Mme Sarmiento a affirmé devant la cour qu'elle avait été dupée pour venir en Colombie-Britannique, sur la base d'une promesse qu'elle travaillerait durant deux ans puis deviendrait résidente permanente.

Leticia Sarmiento témoigne au procès pour trafic d'être humain de l'homme et de la femme qui l'employaient comme nounou, Franco Orr et Nicole Huen. Photo : Dessin d'audience

Mme Sarmiento a témoigné pour dire qu'elle avait été forcée à travailler de longues heures, sans congé et qu'il lui était interdit de quitter la maison. Elle a aussi déclaré qu'on lui autorisait qu'un seul appel par mois à sa famille aux Philippines et que son passeport lui avait été retiré.

Toutefois, Me Preovolos a exprimé sa surprise et sa déception quant au verdict de mercredi, évoquant de « sérieux problèmes de crédibilité » de la plaignante. « J'ai de la difficulté à comprendre comment le jury a pu conclure sans doute raisonnable que on témoignage était fiable », a-t-il lancé.

Il a annoncé qu'il demanderait au juge d'imposer une peine de détention à domicile pour son client. « Nous n'accomplissons rien en mettant quelqu'un comme M. Orr en prison. Il ne représente pas un danger pour le public. Il ne fera de mal à personne », a raisonné l'avocat.