Comment écrire une bonne nouvelle?

Laissez tomber la chute

Olivia Tapiero a fait une entrée remarquée en littérature en remportant le Prix Robert-Cliche à 19 ans. Son second roman, Espaces, est paru à l'automne 2012 aux éditions XYZ. D’après son expérience, plusieurs textes s'accrochent à l'idée, très scolaire, qu'une nouvelle doit avoir une chute. Or, une excellente chute ne rachète pas trois pages moyennes qui ont pour fonction unique la préparation de cette chute. Si le reste de la nouvelle ne l’appelle pas, celle-ci est un procédé facile, convenu et, parfois, son absence est plus surprenante et plus profonde qu’une explication de dernière minute ou qu’un vulgaire « tout ceci n’était qu’un rêve ».

Relisez-vous

Jade Bérubé, lectrice pour le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2013

Collaboratrice régulière à La Presse, Jade Bérubé est l'auteure d’un recueil de nouvelles, Le rire des poissons (Marchand de feuilles) et de la série à succès pour les jeunes Nikki Pop (Les Intouchables). À faire selon elle : se relire! Certaines nouvelles sont très intéressantes, mais manquent simplement de révision. De plus, le thésaurus devrait être le meilleur ami de tout auteur. Pour Jade Bérubé, le champ lexical est très important, la richesse du vocabulaire aussi.

Respectez les consignes

Aurélie Resch, lectrice pour le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2013

Aurélie Resch a publié huit livres de fiction, et a été finaliste de plusieurs prix, notamment le Prix des lecteurs Radio-Canada et le Prix Trillium. Elle vit à Toronto. Son conseil? Respecter les consignes : soigner son écriture et se relire, et s’abstenir de fantaisies de présentation… parfois irritantes!

Trouvez votre style

Monique Bertoli, lectrice pour le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2013

Monique Bertoli a cofondé à Ottawa dans les années 1980 les Éditions du Vermillon, une des 10 maisons d'édition de langue française en Ontario. La première chose à faire pour cette éditrice, c’est de bien choisir dans quel style exposer le propos de la nouvelle. La seconde, de chercher à toujours améliorer la langue écrite, de faire en sorte qu’elle ait la capacité d’être vivante pour le lecteur.

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, le Prix de la nouvelle Radio-Canada est ouvert à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Il récompense chaque année les meilleures nouvelles originales et inédites soumises au concours. La personne gagnante reçoit 6000 $ offerts par le Conseil des arts du Canada, une résidence d'écriture de deux semaines au Centre Banff, en Alberta, et sa nouvelle est publiée sur Radio-Canada.ca. Les finalistes reçoivent 1000 $ offerts par le Conseil des arts du Canada, et leurs nouvelles sont publiées sur Radio-Canada.ca.