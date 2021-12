La vidéo de Rob Ford est « disparue », selon Gawker

Le rédacteur en chef du site américain, John Cook, a écrit mardi avoir reçu de sa source (qui agit comme intermédiaire) un message laconique venant du propriétaire de la vidéo affirmant simplement : « Elle est partie. Laissez-moi tranquille » ("It's gone. Leave me alone"). Ce message aurait été transmis du propriétaire de la vidéo à l'intermédiaire à la fin de la semaine dernière.

Le patron de Gawker souligne ne pas savoir précisément ce que le message de sa source signifie, et indique que le propriétaire de la vidéo était furieux envers Gawker et l'intermédiaire après la publication de l'information au sujet de la vidéo et l'importante attention médiatique qui a suivi. John Cook ajoute que la situation est devenue encore plus compliquée en raison de la publication, par le Toronto Star, de plusieurs détails, dont l'endroit approximatif où ses journalistes auraient vu la vidéo et l'ethnicité du propriétaire et de l'intermédiaire.

Après avoir amassé 200 000 $ lors d'une campagne de financement populaire pour acheter la vidéo, le patron de Gawker avait indiqué lundi dernier avoir perdu la trace de sa source depuis déjà une semaine.

Gawker a promis de remettre l'argent à un organisme canadien sans but lucratif qui oeuvre dans le domaine des dépendances à l'alcool ou à d'autres drogues, si l'achat de la vidéo ne se concrétise pas.

Radio-Canada n'a pas vu la vidéo en question et n'a authentifié aucune des allégations.