Rob Ford garde le silence sur des allégations de consommation de crack

Plusieurs espéraient que M. Ford commenterait la plus récente controverse à entacher son mandat, lorsqu'il est revenu à l'hôtel de ville mardi après la longue fin de semaine. Il a cependant quitté en milieu d'après-midi sans faire de déclaration publique à propos de la vidéo présumée. Jusqu'à maintenant, Rob Ford s'est contenté de qualifier ces allégations de ridicules, vendredi.

Toutefois, la première ministre ontarienne, elle, s'est prononcée pour la première fois sur l'affaire qui a ébranlé la capitale provinciale. Kathleen Wynne a fait part de ses inquiétudes à propos de la tempête qui frappe toujours le maire de la métropole. Après avoir tout d'abord écarté l'affaire comme n'étant qu'un problème municipal, elle a poursuivi en indiquant que tout problème nuisant à l'efficacité gouvernementale devait être résolu rapidement.

Alliés prudents

Pendant ce temps, au moins deux de ses alliés au conseil municipal de Torontole défendent, mais sous réserve.

L'ancien chef du budget Mike Del Grande affirme qu'il n'a jamais vu chez le maire de « signe » d'alcoolisme ou de dépendance aux drogues, tout en ajoutant que ce n'est pas un « test décisif ».

Son collègue Peter Milczyn, vice-président de la Commission des transports et président du comité de la planification, abonde dans le même sens.

Les conseillers Milczyn et Del Grande pressent par ailleurs le maire de clarifier la situation, qui porte ombrage aux affaires de la Ville, selon eux.

Jusqu'à maintenant, le maire Ford s'est contenté de dire, vendredi dernier, que les allégations étaient « ridicules » et qu'il s'agissait d'une autre « attaque du Toronto Star ». Son frère, le conseiller Doug Ford, est le seul à l'avoir défendu sans réserve.

Des élections municipales auront lieu l'an prochain, et même les alliés traditionnels de M. Ford semblent vouloir prendre leurs distances face à un maire qui accumule les controverses depuis son élection, en 2010.

La vidéo

Le responsable du site américain Gawker, qui avait publié les allégations en premier jeudi dernier, affirme qu'il a vu la vidéo dans laquelle on apercevrait Rob Ford en train de fumer ce qui semble être du crack, après avoir été abordé par quelqu'un qui tentait de la lui vendre. Il ne l'a toutefois pas achetée.

Des journalistes du Toronto Star disent aussi avoir vu la vidéo en question. La reporter Robyn Doolittle raconte qu'elle avait visionné l'enregistrement avec un collègue il y a deux semaines, sur le téléphone cellulaire d'un présumé trafiquant de drogue qui disait avoir fourni du crack au maire. Il voulait leur vendre la vidéo au coût d'au moins 100 000 $, mais ils ont refusé.

Le Star, accusé par le maire d'attaques injustifiées dans le passé, n'a publié un article sur le sujet que vendredi, soit après que les allégations eurent d'abord été faites sur le site Gawker, parce que l'histoire était plus solide, selon Mme Doolittle. La journaliste est « certaine à 100 % » que l'homme qu'elle a vu dans la vidéo était Rob Ford.

Radio-Canada et CBC n'ont pas vu la vidéo et n'ont pas été en mesure non plus de l'authentifier.