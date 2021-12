Rob Ford aurait fumé du crack

Prenez note que cet article publié en 2013 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le maire de Toronto fait l'objet de sérieuses allégations. Le responsable du site américain Gawker affirme qu'il a vu une vidéo dans laquelle on voit Rob Ford fumer ce qui semble être du crack.

L'éditeur su site, John Cook, a déclaré à nos collègues de CBC qu'il a été approché par quelqu'un qui tente de vendre la vidéo. Il ne l'a toutefois pas achetée.

Des journalistes du Toronto Star disent aussi avoir vu la vidéo en question. CBC ne l'a pas vue et n'a pas été en mesure non plus de l'authentifier.

Le site Gawker et le Toronto Star citent tous les deux un avocat qui parle au nom de Rob Ford. Cet avocat estime que ces allégations sont fausses et diffamatoires.

CBC a tenté de joindre le maire Ford et son bureau, mais sans succès.