L'école primaire est fermée en raison de la mauvaise qualité de l'air depuis février. Les 320 élèves ont été transférés à l'école Le Transit de Magog.

Comme l'entrepreneur a remporté un appel d'offres en régie contrôlée, la Commission scolaire affirme pouvoir lui donner le contrat de réfection sans passer par le processus d'appel d'offres public, qui aurait retardé les travaux.

Un comité de suivi sera mis sur pied pour informer les parents pendant la durée des travaux. « Ce comité verra à faire le pont entre la Commission scolaire, les parents et la communauté de Windsor. Autant au niveau des rénovations qui sont faites, des rapports sur la qualité de l'air que de la scolarisation des élèves. On demande à pouvoir à être informés », explique la présidente du conseil d'établissement de l'École Saint-Philippe, Eugénie Cadieux-Pinsonnault.

De nouvelles analyses de la qualité de l'air devront être effectuées avant que les élèves et le personnel ne réintègrent l'école.

Aperçu des travaux qui seront réalisés à l'École Saint-Philippe au cours des prochains mois :

• Excavation et drainage autour de la partie avant du bâtiment, installation de drains et de raccordements aux égouts pluviaux.

• Pose d'une membrane imperméabilisante autour de la fondation de la partie avant du bâtiment.

• Excavation dans les trois vides sanitaires et installation de membranes isolantes au sol.

• Installation de systèmes de ventilation dans les trois vides sanitaires (des systèmes de chauffage et de déshumidification ont été installés l'an passé).

• Démolition et reconstruction de tous les murs périphériques (intérieurs et extérieurs) de la partie avant du bâtiment. Les fenêtres seront enlevées, nettoyées et réinstallées.

• Démolition et reconstruction des plafonds du second étage de la partie avant de l'école.

Les tests ont été effectués par l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail, une entreprise de Montréal, les 7 et 8 janvier 2013. Les quantités de spores/m3 d'air varient de 40 (locaux aux 2e étage) à 4353 (vide sanitaire). Le rapport indique que c'est le sous-sol de terre battue qui est la cause première des problèmes de moisissures à cette école. Les espèces identifiées sont l'aspergillus et le penicillium, connus pour être nuisibles à la santé.