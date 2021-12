Autre bourde éthique : Rob Ford  a agi par « inadvertance »

Prenez note que cet article publié en 2013 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

M. Ford a été vivement critiqué par la commissaire à l'intégrité de la Ville, après avoir sollicité et accepté, lorsqu'il était conseiller municipal en 2009, des dons de lobbyistes pour sa fondation, qui distribue de l'équipement de football à des jeunes défavorisés. La question a même failli lui coûter son siège en janvier dernier, après qu'un résident l'eut accusé en cour d'avoir violé la Loi provinciale sur les conflits d'intérêts municipaux.

Or, selon le Toronto Star, Rob Ford continue à tenter de recueillir des fonds auprès de lobbyistes, en violation des règles déontologiques de la Municipalité. Celles-ci interdisent toute situation de conflit d'intérêts entre élus et fournisseurs de services. Deux lobbyistes, inscrits comme tel dans le registre de la Ville, ont montré au quotidien des lettres qu'ils avaient reçues, signées de la main du maire. Dans ces lettres, M. Ford leur demandait de contribuer financièrement à sa fondation afin « d'aider les jeunes de Toronto à participer à des activités parascolaires qui font la promotion de la discipline et du leadership ».

Le frère du maire et conseiller municipal, Doug Ford, a affirmé au Star qu'il n'y voyait rien de mal. Il a expliqué que son frère envoyait de nombreuses lettres et qu'il ne ciblait pas les lobbyistes en particulier.

Aucun don reçu

De son côté, le chef de personnel du Bureau du maire, Mark Towhey, a répondu jeudi, par voie de communiqué, que la fondation du maire faisait « tout en son possible pour retirer le nom de lobbyistes de ses listes d'envoi ». Néanmoins, il admettait que des « erreurs » aient pu être commises par « inadvertance ».

M. Towhey a, toutefois, soutenu que « la fondation (de M. Ford) n'avait reçu aucun don de lobbyiste » et que, si tel avait été le cas, l'argent aurait été remboursé au donateur.

Pour sa part, Rob Ford est en vacances en Floride.