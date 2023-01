Démission du psychologue de la clinique Thérapie chrétienne de l’Outaouais

Prenez note que cet article publié en 2012 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

L'Ordre des psychologues du Québec, qui a publié mercredi un communiqué de presse pour dénoncer cette approche, rapporte que Maxime Gendron, même s'il travaillait à cette clinique, n'a pas pratiqué ce type d'intervention.

Joint par Radio-Canada, Maxime Gendron a déclaré avoir mis un terme à sa collaboration avec la clinique de Thérapie chrétienne de l’Outaouais dès qu’il a pris connaissance des informations rapportées dans les médias au sujet du traitement de l’homosexualité qu’elle offrait à l’époque. Il affirme avoir contacté son ordre professionnel pour l’informer du traitement controversé offert par la clinique et de sa démission. Il réitère par ailleurs qu’il n’a jamais pratiqué ce type d’intervention et qu'il ne les cautionne pas. Il précise que sa collaboration avec la clinique était limitée et de courte durée. Maxime Gendron demeure membre en règle de l’Ordre des psychologues du Québec.

M. Gendron est également psychologue à temps plein à l'école secondaire La Carrefour, à Gatineau.

L'Ordre des psychologues du Québec rappelle que toute personne qui fait de la psychothérapie au Québec doit obtenir un permis, ce qui l'oblige à respecter le code de déontologie. « L'homosexualité n'est pas une pathologie et on ne traite pas l'homosexualité dans le but de changer d'orientation sexuelle », soutient la présidente de l'Ordre, Rose-Marie Charest.

« Il n'y a aucune donnée qui permet de dire que ça fonctionnerait, même si la personne le demande. [...] Il y a même des données [selon lesquelles], lorsqu'on tente de changer l'orientation sexuelle de quelqu'un, on peut lui faire plus de torts. » — Une citation de Rose-Marie Charest, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec

Mme Charest ajoute qu'un professionnel, lorsqu'il offre un traitement, doit le faire selon les règles de l'art et dans le respect des connaissances scientifiques.