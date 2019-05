Le Sénat achève son rapport sur la torture et la CIA

Après plus de trois ans d’enquête, la commission du Renseignement du Sénat américain a achevé son rapport sur la torture et la CIA.

La sénatrice démocrate et présidente de la commission, Dianne Feinstein, a estimé que l'utilisation de « techniques d'interrogatoire musclé » était une « terrible erreur ».

Les sénateurs de la commission ont approuvé par neuf voix contre six ce rapport de 6000 pages examinant le cas de chacun des détenus de la CIA. Hormis un sénateur républicain, tous les autres ont voté contre.

Plus de 6 millions de pages de documents de la CIA et d'autres agences de renseignement ont été étudiées par la commission. Mme Feinstein a expliqué que le rapport aborde les conditions dans lesquelles les prisonniers ont été détenus, la méthode de leur interrogatoire et les renseignements qu'ils ont effectivement fournis.

Le rapport pourrait être rendu public

Cependant, le rapport et ses 20 conclusions sont confidentiels. Ils devront être examinés par des responsables de l'administration de Barack Obama avant une éventuelle déclassification, dans plusieurs mois.

De son côté, le sénateur républicain John McCain a réclamé avec la publication de l'enquête « pour que tous les Américains puissent voir d'eux-mêmes le bilan ».

Ce que j'ai appris confirme ce que j'ai toujours cru (...): que le traitement cruel, inhumain et dégradant des prisonniers est non seulement mal par principe et une tache sur la conscience de notre pays, mais aussi une méthode inefficace et peu fiable d'obtenir des renseignements. Auteur John McCain

Mme Feinstein a indiqué, à titre personnel, mais sur la base du rapport d'enquête, que l'utilisation de ces techniques, notamment celle de la simulation de noyade, n'avait pas conduit à des renseignements ayant permis de localiser Oussama ben Laden. Ce dernier a été tué en 2011 au Pakistan lors d'une opération d’un commando américain.

Après les attentats du 11 septembre 2001 et l’invasion de l’Afghanistan, la CIA a arrêté et détenu des dizaines de personnes soupçonnées de liens avec Al-Qaïda. Les suspects étaient détenus dans des prisons secrètes dans plusieurs pays dans le monde et ont subi des « techniques d'interrogatoire musclé » assimilées à de la torture.

La prison de Guantanamo sur l’île de Cuba, promise à la fermeture par le président Obama, est toujours ouverte. Elle a fait l’objet de nombreuses critiques des ONG de défense des droits de l’homme.

En outre, Khaled Cheikh Mohammed, le cerveau autoproclamé des attentats du 11-Septembre, a été soumis 183 fois à la simulation de noyade lors de sa détention dans une prison secrète de la CIA en Pologne entre 2003 et 2006.