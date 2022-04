Une clinique de méthadone à Hearst ?

La clinique, qui serait située à proximité des écoles, suscite beaucoup d'inquiétude de la part des citoyens. Les élus de Hearst veulent déterminer s'ils peuvent intervenir dans le choix de l'emplacement de la clinique.

« On est conscient qu'il y a des résidences tout près et des écoles également, et ça c'est un gros mal de tête pour la communauté et le conseil de ville », indique le maire Roger Sigouin.

L'ouverture de cliniques de méthadone suscite la controverse un peu partout en province. Plus tôt cette année, des procédures juridiques ont été entamées par la ville de Cochrane contre le propriétaire de la clinique de méthadone située au centre-ville. La ville veut obliger le déménagement de la clinique.