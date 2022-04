Manifestation à Hearst pour le parc provincial Fushimi

Le gouvernement provincial a annoncé des réductions de personnel dans 10 parcs provinciaux, dont neuf dans le Nord. Dès l'an prochain, il ne sera plus possible de camper dans ces parcs, dont le parc Fushimi à Hearst.

« On a démontré que le parc Fushimi faisait partie de notre héritage, on veut conserver notre parc ouvert, et je crois que le ministre va être à l'écoute. »