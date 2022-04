Moins d’anglophones sur les bancs d'école à Hearst

Prenez note que cet article publié en 2012 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La baisse démographique à Hearst se fait sentir sur les bancs d'école. Le nombre d'élèves en salle de classe diminue d'année en année et c'est particulièrement le cas chez la communauté anglophone, notamment dans leur seule école secondaire.

La population a chuté de 9,4 % au cours des cinq dernières années, selon Statistique Canada.

La seule école secondaire de langue anglaise de Hearst ne compte que 25 élèves. Cette petite clientèle a forcé l'administration à modifier considérablement ses méthodes d'enseignement. D'autant plus qu'il y a maintenant seulement trois enseignants à l'école.

« L'enseignant offre 35 minutes de cours à un groupe, pendant que les autres élèves travaillent de façon autonome. Puis, c'est au tour des autres », explique le directeur, Wayne MacInnon.

Les ordinateurs ont aussi largement été mis à profit dans ce nouveau mode d'enseignement.

« Tous nos cours ont vraiment changé cette année. Avant, on avait 17 enseignants, mais maintenant nous prenons des cours sur Internet ou par correspondance. Si tu es capable de travailler seul et que tu as la motivation, c'est une bonne idée, mais c'est difficile sans la motivation, parce que c'est toi qui dois te pousser à la faire », explique la présidente du conseil d'élèves, Vanessa Proulx.

La baisse démographique inquiète les élèves, comme Vanessa Proulx, qui a peur de voir la seule école secondaire de langue anglaise disparaître.

« J'espère pour notre petite ville qu'il va rester quelque chose. Je parle les deux langues [français et anglais], mais il y a des élèves dans notre école qui parlent et comprennent juste l'anglais », raconte-t-elle.

Cependant, le nombre d'anglophones devrait continuer de diminuer au cours des prochaines années. À peine 50 élèves ne fréquentent la seule école élémentaire anglaise et pas un seul en 8e année.

Le prochain combat des anglophones : obtenir une garderie de langue anglaise. Selon eux, la garderie municipale actuelle, qui est bilingue, offre très peu de service dans leur langue.