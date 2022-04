Radio-Canada promet le retour de la programmation ontarienne dans le Nord

Prenez note que cet article publié en 2012 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les téléspectateurs du Nord de la province, dont Hearst, qui reçoivent depuis plus d'un mois le signal de Montréal, plutôt que celui de Toronto, devraient bientôt pouvoir capter les téléjournaux d'Ottawa et de la métropole.

Le Téléjournal Ottawa sera à l'antenne à 18 heures, suivi d'une version condensée du Téléjournal Ontario à 23 h.

Radio-Canada a proposé aux câblodistributeurs d'utiliser le signal d'Ottawa, en attendant que celui de Toronto soit disponible, « au plus tard cet hiver », selon le directeur de la SRC pour la région de l'Ontario, Benoît Quenneville.

M. Quenneville explique que certains câblodistributeurs comme celui de Hearst, qui prenaient le signal analogique de Radio-Canada, se sont branchés depuis l'élimination des émetteurs analogiques sur le signal satellite de Shaw Direct. « Ils ont choisi Montréal, dit-il, sans nous consulter. »

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, s'était plaint auprès du président de Radio-Canada à ce sujet.

Décret du CRTC

Le signal de Radio-Canada Toronto est disponible en HD via les lignes satellites utilisées par la SRC. « Nous l'offrons aux câblodistributeurs, précise M. Quenneville. Mais ceux-ci auraient à installer des décodeurs et s'équiper pour traiter le signal. Le problème est donc technologique et aussi financier. »

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) force, toutefois, les distributeurs de télévision par satellites à diffuser dorénavant le signal de Toronto, ce qui facilitera l'offre des câblodistributeurs. « Cela se fera dans quelques mois, » ajoute M. Quenneville.