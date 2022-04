Le journal Le Nord paraîtra comme prévu, malgré l’incendie dans ses locaux

Le journal francophone devrait reprendre ses activités dès lundi comme l'explique le propriétaire du journal et de la librairie Omer Cantin. « Il y a une permanence d'assurée au bureau, même si on n'a pas de téléphone et qu'on n'a rien d'autre. Mais à partir de lundi on devrait pouvoir répondre au téléphone et continuer à offrir les services du journal Le Nord à partir du nouvel emplacement ».

Une édition du journal Le Nord sera publiée, comme prévu, le 26 septembre.

La libraire Le Nord est l'une des rares librairies francophones en Ontario et le Journal Le Nord l'un des plus vieux hebdomadaires.