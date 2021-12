Accusations contre Rob Ford : 2e jour d’audience terminé

L'avocat du plaignant, Paul Madger, qui accuse le maire de conflits d'intérêts a rejeté en cour, jeudi, l'explication de Rob Ford, selon qui il s'agissait d'une « erreur sans mauvaise intention ».

Me Clayton Ruby a répété que le maire avait un intérêt pécuniaire dans le dossier.

Le juge a écouté des arguments des deux parties, jeudi, au lendemain d'une journée éprouvante de témoignage pour M. Ford. Ce dernier a clamé son innocence durant quatre heures en cour, repoussant les questions répétées de l'avocat du plaignant, Paul Magder, qui l'accusait de mentir à la barre pour sauver son poste.

La controverse porte sur des dons de 3150 $, sollicités de manière inappropriée par M. Ford pour sa fondation de football pour jeunes défavorisés. Le maire est accusé d'avoir enfreint la loi provinciale sur les conflits d'intérêts; ses accusateurs demandent sa destitution.

Rob Ford a nié à la barre que sa fondation servait à promouvoir sa carrière politique. Il a ajouté qu'il y avait conflit d'intérêts, selon lui, seulement lorsqu'un élu avait un intérêt financier dans un projet de la Ville. Il a témoigné qu'il n'avait jamais lu le guide remis aux élus municipaux qui traite des questions d'éthique.

M. Ford a aussi raconté qu'aucun employé de la Ville ou conseiller municipal ne l'avait prévenu, lors du vote du 7 février, qu'il était en situation de conflit d'intérêts.

Rappel des faits

Les dons au coeur de la cause ont été recueillis par M. Ford lorsqu'il était conseiller municipal, en 2010. Selon les documents de cour, il a utilisé du papier à en-tête officielle de son bureau pour solliciter ces dons.

La commissaire à l'intégrité de la Ville avait exigé qu'il rembourse la somme et le conseil municipal avait entériné la sanction lors d'un vote.

Or, en février dernier, M. Ford, qui avait alors été élu maire, a lui-même participé à un vote au conseil qui a renversé cette sanction, ce qui semble contraire à la loi provinciale.

Le maire a toujours soutenu qu'il n'avait pas bénéficié personnellement de ces dons, qui ont servi à acheter de l'équipement de football.

L'avocat du plaignant, Clayton Ruby, a répondu en cour que le maire avait ignoré six avertissements de la commissaire à l'intégrité de la Ville, parce qu'il ne voulait pas rembourser les 3150 $ en jeu. En d'autres mots, il avait, selon lui, un intérêt financier dans le dossier.

Qui est qui?

Le plaignant : Paul Magder, homme d'affaires et résident de Toronto. Il avait déjà croisé le fer, l'an dernier, avec la famille Ford en dénonçant le plan de développement du secteur riverain du frère du maire, le conseiller municipal Doug Ford. L'avocat du plaignant : Clayton Ruby, avocat très réputé qui a épousé de nombreuses causes pro bono. Il a, entre autres, défendu Guy Paul Morin et obtenu des indemnités financières en 1998 pour les quintuplées Dionne. L'avocat du maire Rob Ford : Alan Lenczner, avocat de renom, qui a représenté l'ex-maire Mel Lastman lors de l'enquête publique à Toronto sur l'affaire MFP et des allégations de pots de vin à l'Hôtel de ville. Le juge : Charles Hackland, magistrat d'Ottawa, il a débouté récemment l'ex-députée conservatrice Helena Guergis, qui poursuivait le premier ministre Stephen Harper pour diffamation, après son renvoi du cabinet.