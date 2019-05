Plus d'infrastructures sportives pour les enfants réclamées par la Coalition Poids

Dans le cadre de sa tournée québécoise, la directrice de la Coalition Poids, Suzie Pellerin, était de passage à Sherbrooke mercredi.

Les experts souhaitent que le milieu scolaire dispose de plus de ressources, et de plus d'accès à des infrastructures et à du matériel de qualité. « Même sans infrastructures, on est capable de mettre en place certaines activités physiques dans la cour d'école, mais reste que si on a un manque d'infrastructures, ça complique la tâche des enseignants », soutient un membre de la Coalition et professeur à l'Université de Sherbrooke, Félix Berrigan.

Les études démontrent que l'activité physique est un facteur d'influence positive pour la réussite éducative des élèves, puisqu'elle favorise l'apparition de facteurs prédisposant les élèves à l'apprentissage. Félix Berrigan, professeur à l'Université de Sherbrooke

La Coalition poids n'a pas chiffré ses demandes. « Ça coûte pas mal moins cher qu'un Colisée à Québec », a soutenu la directrice de la Coalition Poids, Suzie Pellerin.

Écoles actives

Selon l'organisme, environ une cinquantaine d'écoles de l'Estrie ont réalisé ou entamé une démarche pour améliorer l'aménagement, l'organisation ou l'animation de leur cour d'école afin de favoriser l'activité physique pendant les récréations et l'heure du dîner.

Par exemple, le projet « Mon école s'active », mené dans une école primaire de la région en collaboration avec les chercheurs de l'Université de Sherbrooke, consiste à intégrer, dans l'horaire, 20 minutes d'activité physique quotidienne animées par les titulaires de classe. « L'expérience du projet nous fait remarquer plusieurs bienfaits auprès des élèves, dont une meilleure capacité de mémorisation, une meilleure concentration et l'adoption de comportements souhaités en classe », soutient le directeur du Département de kinanthropologie de l'Université de Sherbrooke, Sylvain Turcotte.

Au cours des dernières années, la condition physique des jeunes s'est détériorée selon la Coalition santé, et un nombre croissant d'entre eux présentent des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2.

L'inactivité en quelques chiffres L'inactivité physique est responsable de 1 décès sur 10 dans le monde.

50 % des filles et 25 % des garçons de 6 à 11 ans n'atteignent pas le niveau recommandé de 60 minutes d'activité physique par jour.

65 % pour les filles et 48 % pour les garçons chez les adolescents ne font pas les 60 minutes d'activité physique par jour.

