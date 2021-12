Les caribous des bois de l’Ontario: bientôt mieux protégés

Prenez note que cet article publié en 2012 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les caribous des bois du nord-est de l'Ontario pourraient bientôt être mieux protégés. On en ignore toujours leur nombre exact. Un regroupement, formé d'entreprises forestières et d'environnementalistes, a présenté, ce jeudi, ses recommandations à la province pour protéger l'espèce menacée.

L'Entente sur la forêt boréale canadienne propose que 800 000 hectares de la forêt de la Rivière Abitibi soient complètement préservés de l'exploitation forestière. Dans les zones plus au sud, les caribous jouiront d'une protection partielle. Les forestières pourront y augmenter leur droit de coupe de 20%.

Dans deux millions d'hectares supplémentaires, les entreprises forestières pourront continuer leurs activités, mais en suivant des normes environnementales plus sévères. Le nouveau plan de protection prévoit une réduction des perturbations dans l'habitat naturel du caribou.

Ce n'est qu'une toute petite partie des 50 millions d'hectares de forêt boréale en Ontario qui est concernée par l'entente.

Selon le directeur national de la Société pour la nature et les parcs du Canada, Eric Hebert Daly, il s'agit du secteur en développement forestier.« C'est évident que la forêt boréale peut passer à bien plus large, mais les entreprises forestières elles n'ont pas nécessairement accès à toute la forêt boréale. »

Le porte-parole du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, Pierre-Yves Pouliot, se réjouit des mesures proposées.« Le ministre est très heureux que tous ces partenaires soient arrivés à définir des moyens. M. Pouliot précise que l'objectif est de poursuivre l'exploitation viable des forêts, tout en protégeant les populations de caribous.

Le gouvernement doit maintenant analyser les recommandations avant de confirmer s'il les appliquera, ou non. Il y aura des consultations et l'adoption de ce plan de réaménagement de la forêt boréale pourrait être approuvée d'ici un an. Pendant ce temps, son propre plan de protection du caribou des bois va de l'avant.