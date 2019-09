Crosby, l'homme de 104 millions

Les Penguins de Pittsburgh ont annoncé qu'ils avaient offert une prolongation de contrat de 104,4 millions pour 12 ans à leur capitaine.

Crosby toucherait en moyenne 8,7 millions par saison... comme son numéro.

Selon la convention collective, l'entente ne peut être confirmée avant le 1er juillet.

« C'est un grand jour pour le hockey et une grande nouvelle pour les Penguins de Pittsburgh et nos partisans, ont déclaré les copropriétaires Mario Lemieux et Ron Burkle. Nous sommes reconnaissants de tout ce que Crosby a fait pour notre organisation depuis 2005, sur la glace et à l'extérieur de la patinoire.

« Nous sommes heureux de savoir qu'il sera dans l'uniforme des Penguins jusqu'à la fin de sa carrière. Il est un excellent joueur, mais il est surtout une très bonne personne. Il est aussi un excellent ambassadeur pour les Penguins et pour Pittsburgh. »

La saison prochaine, l'attaquant de 24 ans en sera à la dernière année d'un contrat signé en 2007, qui lui rapportait 43,5 millions. Crosby a touché 9 millions de 2007 à 2011 et il empochera 7,5 millions en 2012-2013.

« Il est un joueur très spécial, a dit de son côté le directeur général, Ray Shero. De savoir qu'il sera ici pour si longtemps est une grande nouvelle pour nos joueurs, nos entraîneurs, notre personnel et les partisans.

« Sidney apporte aussi une dimension particulière en tant que capitaine, avec son leadership dans le vestiaire et sur la glace. Nous sommes tous très contents de cette entente sur une prolongation de contrat. »

Crosby a raté la moitié de la saison 2010-2011 et la majeure partie de 2011-2012 en raison d'une commotion cérébrale.

En 22 matchs la saison dernière, Crosby a totalisé 8 buts et 29 passes.