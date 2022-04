Hearst se joint à la coalition des maires, qui s’insurgent contre la hausse du coût des services policiers

Prenez note que cet article publié en 2012 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La municipalité s'apprête à renouveler son entente avec la Police provinciale de l'Ontario. La facture sera la même que la précédente, mais avec deux agents en moins. « Si on gardait le statu quo, on aurait payé 500 000$ de plus que le même service auparavant », déplore le maire Roger Sigouin.

C'est pour cette raison que la Ville se joint à la Coalition des maires de l'Ontario. « Il faut être en mesure de parler d'une seule voix pour que le gouvernement réalise le mécontentement des municipalités », ajoute le maire de Hearst.

Rencontres avec la ministre Meilleur

La coalition, avec à sa tête le maire de Cochrane, Peter Politis, a rencontré la ministre de la Sécurité communautaire, Madeleine Meilleur, deux fois en une semaine.

Selon le maire Politis, la ministre a le choix de développer un nouveau partenariat avec les municipalités qui leur permettrait de contrôler les coûts, et d'en expliquer les détails aux contribuables. Il ajoute que la ministre doit prendre en charge les coûts des services policiers, surtout s'ils sont incontrôlables.

La Coalition des maires attend la réponse de la ministre avant d'envisager d'autres actions.