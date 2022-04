Sylvie Fontaine devient la directrice générale de Corporation de développement économique de Hearst

Sylvie Fontaine, une ancienne résidante de l'endroit, vient d'être confirmée dans ce poste. Elle est déjà consciente des défis qui l'attendent. « La ville de Hearst a quand même perdu près de 10% de sa population, dit-elle. J'ai pas mal de travail. Je sens aussi que le gouvernement à quelque peu délaissé le Nord. »

Cette dernière veut poursuivre les projets d'initiatives vertes, dont le centre INOVO qui sert d'incubateur aux entreprises locales.

« Je vais travailler pour Hearst, mais peut-être que certaines de mes idées pourront être exportées dans d'autres communautés du Nord de l'Ontario. » — Une citation de Sylvie Fontaine

Le président de la Corporation de développement économique de Hearst, Daniel Lemaire, croit pour sa part que le retour de Sylvie Fontaine permettra de faire de l'organisme un centre d'éducation et de formation pour la communauté. « Des jours nouveaux s'annoncent, avec la nouvelle vision que nous avons comme communauté plus saine et plus en santé, dit-il. On a beaucoup à développer. »

Sylvie Fontaine entrera en fonction au début du mois de juillet, à titre de nouvelle directrice générale. Elle est présentement à l'emploi de la municipalité régionale de comté de Maskinongé, au Québec. Sylvie Fontaine succède à Daniel Sigouin, le nouveau directeur du Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Ontario).